Зеленський обговорив розвиток СБУ з полковником Козаком та генерал-майором Покладом

Сьогодні, 5 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком та генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Козаком

"Зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України. Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись", - зазначив Зеленський.

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Зустріч із Покладом

Також Зеленський повідомив, що вже зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом.

"Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України", - резюмує він.

Раніше ЗМІ повідомили, що замість Малюка головою СБУ можуть призначити главу Хмару. Сам Малюк вже повідомив про відставку. Зеленський зустрівся із Малюком та обговорив кандидатури нового голови СБУ.

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Що передувало?

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

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