Зеленский обсудил развитие СБУ с полковником Козаком и генерал-майором Покладом
Сегодня, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком и генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с Козаком
"Встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Один из тех наших воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции. Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины. Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Мы должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться", - отметил Зеленский.
Встреча с Покладом
Также Зеленский сообщил, что уже встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом.
"Защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились, и это направление будет развиваться и в дальнейшем. Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты ощущали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - резюмирует он.
Ранее СМИ сообщили, что вместо Малюка главой СБУ могут назначить главу Хмару. Сам Малюк уже сообщил об отставке. Зеленский встретился с Малюком и обсудил кандидатуры нового главы СБУ.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
