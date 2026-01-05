РУС
Новости Кадровые изменения
1 596 14

Зеленский обсудил развитие СБУ с полковником Козаком и генерал-майором Покладом

СБУ

Сегодня, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком и генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча с Козаком

"Встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Один из тех наших воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции. Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины. Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Мы должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться", - отметил Зеленский.

Читайте: Начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ

Встреча с Покладом

Также Зеленский сообщил, что уже встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом.

"Защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились, и это направление будет развиваться и в дальнейшем. Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты ощущали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - резюмирует он.

Ранее СМИ сообщили, что вместо Малюка главой СБУ могут назначить главу Хмару. Сам Малюк уже сообщил об отставке. Зеленский встретился с Малюком и обсудил кандидатуры нового главы СБУ.

Читайте также: Малюк согласился уйти с должности после давления со стороны Банковой. Вместо него могут назначить главу "Альфы" Хмару, - СМИ

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Читайте также: Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Автор: 

Зеленский Владимир (23290) СБУ (20750)
Топ комментарии
+4
А з лейтенантом Бакановим обговорив?
показать весь комментарий
05.01.2026 15:09 Ответить
+4
Єрмак продовжує керувати державою
показать весь комментарий
05.01.2026 15:17 Ответить
+2
от нахіба це підсвічувати
повне ..лядство...
показать весь комментарий
05.01.2026 15:13 Ответить
А Марьяне перепадет? Ну хотя бы подполковником. Нет справедливости...
показать весь комментарий
05.01.2026 15:14 Ответить
Тобто реального єдиноначалія вже в СБУ не буде. І це велика помилка, м'яко кажучі.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:17 Ответить
Мы должны использовать в интересах государства и людей........Бу.бу.бу дядя Вова--Дерьмаку Мстя ВАЖНЕЕ!
показать весь комментарий
05.01.2026 15:22 Ответить
зеленський і розвиток? Там де він суцільна деградація і катастрофи!
показать весь комментарий
05.01.2026 15:22 Ответить
Чи я дурний,чи щось не розумію.Навіщо цей придурок по прізвищу ЗЕленський громогласно заявляє про людей які розробляють важливі супер секретні операції.По-перше,як кажуть що таких людей можна перерахувати на пальцях однієї руки.По-друге,прізвища цих людей,якщо вони не змінені,не можна навіть шепотом вслух озвучувати.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:25 Ответить
Він усуває від керівництва силовими структурами кращих професіоналів і патріотів, добре знаючи, що саме вони можуть взяти цих клоунів за задницю і скарати за (тепер уже усьому світові відомий) відвертий грабіж і зраду України.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:25 Ответить
Пишуть, що Поклад буде замість Малюка.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:26 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 15:27 Ответить
Знову Кулінічєй понапихають в керівництво Служби. П**дец.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:33 Ответить
Чарівна Країна ОЗ(Офіс Зеленьського).
показать весь комментарий
05.01.2026 15:35 Ответить
Зелень порхата.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:40 Ответить
 
 