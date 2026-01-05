РУС
Новости Новый глава СБУ
3 719 30

Начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ

Евгений Хмара станет временным главой СБУ

Начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Что известно

"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ХМАРЕ Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский провел встречу с Хмарой.

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.

СБУ (20750) Хмара Евгений (1)
+10
так Малюк у справах по Червінському, по знищенню САП і НАБУ, по підгляданням за журналістами в лазнях, по розплідненню мільйонерів в лавах СБУ під час війни був надзвичайно ефективним.
05.01.2026 14:30 Ответить
+8
Тимчасово, бо на постійно призначає Верховна Рада. Конституцією України царь не передбачений.
05.01.2026 14:26 Ответить
+4
"тимчасовим"? А коли ж постійний буде? І хто? І що буде з "операціями типу "Павутиння", які вже знаходяться в розробці"???
05.01.2026 14:20 Ответить
"тимчасовим"? А коли ж постійний буде? І хто? І що буде з "операціями типу "Павутиння", які вже знаходяться в розробці"???
05.01.2026 14:20 Ответить
Підозрюю що ''павутини'' більше не буде. Для цього і зняли Малюка з посади. Далі будемо готуватися до путінського ''міру'' і чекати мішки з грошіма яки Зелі пообіцяли за капітуляцію
05.01.2026 14:23 Ответить
но ти точно чекати не будеш
05.01.2026 14:26 Ответить
Прецеденти вже були. Тоді, щоправда, операції просто зривалися або скасовувалися (вагнергейт, штурм "Ізоляції")
05.01.2026 14:28 Ответить
Привіт зрадофілам-конспіролохам!
05.01.2026 14:30 Ответить
Так ці операції центр Альфа і розробляє, начальника якого і хочуть зробити головую СБУ
показать весь комментарий
Тимчасово поки йде аукціон на цю посаду? Це просто пздц. Зняти під час лютої війни найефективнішого голову СБУ в історії України щоб поставити тимчасову затичку
05.01.2026 14:21 Ответить
Тимчасово, бо на постійно призначає Верховна Рада. Конституцією України царь не передбачений.
05.01.2026 14:26 Ответить
так Малюк у справах по Червінському, по знищенню САП і НАБУ, по підгляданням за журналістами в лазнях, по розплідненню мільйонерів в лавах СБУ під час війни був надзвичайно ефективним.
05.01.2026 14:30 Ответить
А мы колеблемся синхронно с колебанием мнения уважаемых форумчан.
05.01.2026 14:52 Ответить
для єрмака держить місце
05.01.2026 14:25 Ответить
а потім поставить єрмака
05.01.2026 14:23 Ответить
Не піказуйте, й так якийсь пздц з цими "ЗеРотаціями".....
05.01.2026 14:26 Ответить
А відставка Малюка вже відбулася? Так, як цього вимагає Закон - через Верховну Раду?
05.01.2026 14:25 Ответить
Він "сам" пішов, написав заяву, тому ВР не потрібна.
Що що а як обходити, вивертати як їм потрібно Зе та його КоМанда знають добре.
05.01.2026 14:28 Ответить
Так Закон це для Вас, а не для "зелених"
05.01.2026 14:28 Ответить
керівник опи - цивільна посадова особа
буданов з війська вже звільнився?
05.01.2026 14:49 Ответить
Его "убедили" по собственному. Шо тоже показательно.
05.01.2026 14:53 Ответить
А казали що Єрмак фсьо, пішли його. Ан ніт, тутички він, бо кажуть що Хмара з його пула. Як набридла брехня.
05.01.2026 14:26 Ответить
Тимчасовим, щоб не встигнув освоїтись з управлінням?
05.01.2026 14:32 Ответить
Нема нічого постійного як "тимчасове" он цілий президент як вже третій рік скоро зіпсувався на посаді, але сидить ще.
05.01.2026 14:33 Ответить
Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка
05.01.2026 14:34 Ответить
А ішак у нас часом не тимчасовий?
05.01.2026 14:36 Ответить
тво пересидента...шо то в этом есть.
05.01.2026 14:42 Ответить
ТВО отличный способ уклонится от утверждения в парламенте. Но отвечать будет все одно по должности.
05.01.2026 14:37 Ответить
Непереборне бажання Єрмака руками Зеленського і парламенту зняти Малюка з посади очільника СБУ має бути задушене в зародку.

Всі блискучі операції СБУ, які сіяли хаос і величезні втрати у ворога - це Малюк.

Єрмак не може пробачити Малюку, що останній його не підтримав у руйнуванні антикорупційної інфраструктури, казав тверде НІ незаконним політичним вказівкам, насамперед, у врученні підозр СБУ керівництву НАБУ і САП.

У мене одне запитання до НАБУ: де підозра і арешт Єрмака? Картонний майдан виходив не за вашу синекуру! Бодай, щоб він не мав змоги більше відволікати президента і Кремль був змушений змінити свого головного резидента.

Сподіваюся, СБУ тепер теж буде легше оголосити Єрмаку підозру в державній зраді. Фактів точно достатньо по цьому дрібному інтригану, пиз@юку, корупціонеру і зраднику.
05.01.2026 14:38 Ответить
А звільнення Малюка не повинна затвердити Верховна Рада? ЗЕбіл мутним став до невпізнаваємості.
05.01.2026 14:51 Ответить
Та чхав він на ВР, Конституцію і державні інтереси. У нього є своя конституція, і вищий закон, це - Я і мої забаганки !!!
05.01.2026 15:32 Ответить
перемешали всех ******, но они после этого и ******* остануться
05.01.2026 14:58 Ответить
 
 