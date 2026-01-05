3 719 30
Начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ
Начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.
Что известно
"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ХМАРЕ Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский провел встречу с Хмарой.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
Що що а як обходити, вивертати як їм потрібно Зе та його КоМанда знають добре.
буданов з війська вже звільнився?
Всі блискучі операції СБУ, які сіяли хаос і величезні втрати у ворога - це Малюк.
Єрмак не може пробачити Малюку, що останній його не підтримав у руйнуванні антикорупційної інфраструктури, казав тверде НІ незаконним політичним вказівкам, насамперед, у врученні підозр СБУ керівництву НАБУ і САП.
У мене одне запитання до НАБУ: де підозра і арешт Єрмака? Картонний майдан виходив не за вашу синекуру! Бодай, щоб він не мав змоги більше відволікати президента і Кремль був змушений змінити свого головного резидента.
Сподіваюся, СБУ тепер теж буде легше оголосити Єрмаку підозру в державній зраді. Фактів точно достатньо по цьому дрібному інтригану, пиз@юку, корупціонеру і зраднику.