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Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Хмарой: Обсудили системное развитие СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно важную боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим. Слава Украине!", - отметил Зеленский.

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Зеленский и Евгений Хмара

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что вместо Малюка главой СБУ могут назначить главу Хмару. Сам Малюк уже сообщил об отставке. Зеленский встретился с Малюком и обсудил кандидатуры нового главы СБУ.

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Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

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Автор: 

Альфа (2689) Зеленский Владимир (24880) СБУ (20893)
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Топ комментарии
+11
КОЖНЕ його покращення це для нас погіршення.

Зняв Залужного - стало гірше

тепер Буданов, Малюк і тд.

коли блін уже розстріляють цього Чаушеску?
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05.01.2026 13:45 Ответить
+5
пзда СБУ
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05.01.2026 13:45 Ответить
+4
Бурбу треба призначати, він є реальним професіоналом, який довів свою високу кваліфікацію.
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05.01.2026 13:46 Ответить

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