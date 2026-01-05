Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Хмарой: Обсудили системное развитие СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно важную боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим. Слава Украине!", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что вместо Малюка главой СБУ могут назначить главу Хмару. Сам Малюк уже сообщил об отставке. Зеленский встретился с Малюком и обсудил кандидатуры нового главы СБУ.

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Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

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