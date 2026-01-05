Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Хмарою: Обговорили системний розвиток СБУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо. Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що замість Малюка головою СБУ можуть призначити главу Хмару. Сам Малюк вже повідомив про відставку. Зеленський зустрівся із Малюком та обговорив кандидатури нового голови СБУ.

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Що передувало?

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

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