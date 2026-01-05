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Начальник ЦСО "А" Хмара стане тимчасовим головою СБУ
Начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Що відомо?
"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ХМАРІ Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.
Раніше Зеленський провів зустріч із Хмарою.
Що передувало?
- Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
Топ коментарі
+15 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.01.2026 14:26 Відповісти Посилання
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.01.2026 14:23 Відповісти Посилання
+13 Центр 820 #589399
показати весь коментар05.01.2026 14:30 Відповісти Посилання
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