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Начальник ЦСО "А" Хмара стане тимчасовим головою СБУ

Євгеній Хмара стане тимчасовим очільником СБУ

Начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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Що відомо?

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ХМАРІ Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Раніше Зеленський провів зустріч із Хмарою.

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Що передувало?

  • Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.

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Автор: 

СБУ (14091) Хмара Євгеній (20)
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Топ коментарі
+15
Тимчасово, бо на постійно призначає Верховна Рада. Конституцією України царь не передбачений.
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05.01.2026 14:26 Відповісти
+13
Підозрюю що ''павутини'' більше не буде. Для цього і зняли Малюка з посади. Далі будемо готуватися до путінського ''міру'' і чекати мішки з грошіма яки Зелі пообіцяли за капітуляцію
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05.01.2026 14:23 Відповісти
+13
так Малюк у справах по Червінському, по знищенню САП і НАБУ, по підгляданням за журналістами в лазнях, по розплідненню мільйонерів в лавах СБУ під час війни був надзвичайно ефективним.
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05.01.2026 14:30 Відповісти

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