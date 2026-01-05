РУС
Новости Кадровые изменения
Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

зеленський

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы президента.

Назначения в СБУ

"Назначить Поклада Александра Валентиновича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе №27/2026.

Заместителями стали Андрей Тупиков и Денис Килимник.

  • "Назначить Тупикова Андрея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №28/2026.
  • "Назначить Килимника Дениса Васильевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №29/2026.

Кроме этого, Денис Килимник назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций А СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.

Читайте также: Зеленский обсудил развитие СБУ с полковником Козаком и генерал-майором Покладом

Топ комментарии
+8
05.01.2026 23:38 Ответить
+6
А когда Зеленского останавливали законы и Конституция? С самого первого дня у власти. Как он назначал "лейтенанта" Баканова еще не забыли?
05.01.2026 23:40 Ответить
+5
Этого и стоило ожидать. Человек, по которому НАБУ ведет следствие - это ценный кадр для Зеленского.
05.01.2026 23:37 Ответить
як же він поспішає... Малюк ще у відставку не пішов (Верховна Рада має знімати); Хмара ще не призначений - а він вже заступників тасує... На заступників має бути подання Голови СБУ! Подання Хмари - нелегітимне; бо кадрові подання від в.о. - заборонене законом!
05.01.2026 23:35 Ответить
А когда Зеленского останавливали законы и Конституция? С самого первого дня у власти. Как он назначал "лейтенанта" Баканова еще не забыли?
05.01.2026 23:40 Ответить
ну то хоч там подання Баканова на заступника подавав Грицак...
05.01.2026 23:47 Ответить
Ага, а как Баканов "лейтенантом" стал еще помните?
05.01.2026 23:48 Ответить
Ооооо, нууууу .....
05.01.2026 23:51 Ответить
Вот-вот Тот "эксперимент" тогда начхал на все существующие законы
05.01.2026 23:53 Ответить
Этого и стоило ожидать. Человек, по которому НАБУ ведет следствие - это ценный кадр для Зеленского.
05.01.2026 23:37 Ответить
05.01.2026 23:38 Ответить
і це правда. Але правду бажано... та ні, навіть потрібно постити під ссиллю.
05.01.2026 23:45 Ответить
Значить, Єрмак іще при ділах!
05.01.2026 23:45 Ответить
Поклад......?!!! Зеля Покладом на нас поклав! Гівнюк!
06.01.2026 00:13 Ответить
Тобто Поклад і буде фактичним керівником а Хмара номінальним.
06.01.2026 00:16 Ответить
Малюк відмовився підписати в санкціях, що Порошенко агент Кацапії. Тому має виконати наказ Зеленского на новий керівник.
06.01.2026 00:40 Ответить
 
 