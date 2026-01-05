1 373 13
Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ
В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы президента.
Назначения в СБУ
"Назначить Поклада Александра Валентиновича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе №27/2026.
Заместителями стали Андрей Тупиков и Денис Килимник.
- "Назначить Тупикова Андрея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №28/2026.
- "Назначить Килимника Дениса Васильевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №29/2026.
Кроме этого, Денис Килимник назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций А СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
Виталий #548501
18c49ed2
18c49ed2
_ Moore
18c49ed2
_ Moore
18c49ed2
_ Moore
18c49ed2
18c49ed2
Виталий #548501
_ Moore
Joe Sm
Центр 820 #589399
kelt kant
CrossFirenko
