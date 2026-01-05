Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Назначения в СБУ

"Назначить Поклада Александра Валентиновича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе №27/2026.

Заместителями стали Андрей Тупиков и Денис Килимник.

"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №28/2026.

"Назначить Килимника Дениса Васильевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №29/2026.

Кроме этого, Денис Килимник назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.

Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций А СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.

