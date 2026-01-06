Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Очікується, що у французькій столиці Зеленський візьме участь у зустрічі разом із понад 30 лідерами держав. Засідання буде присвячене обговоренню внесків до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню, у координації з українською стороною та за підтримки США.

Також лідери планують домовитися про внески у ширші гарантії безпеки для України. Йдеться, зокрема, про зобов’язання, що матимуть обов’язкову силу у разі повторного нападу Російської Федерації.

Згодом глава держави оприлюднив відео з прибуттям до Франції.

"Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди.

Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною", - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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