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Новини Зустріч коаліції охочих
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Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Очікується, що у французькій столиці Зеленський візьме участь у зустрічі разом із понад 30 лідерами держав. Засідання буде присвячене обговоренню внесків до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню, у координації з українською стороною та за підтримки США.

Також лідери планують домовитися про внески у ширші гарантії безпеки для України. Йдеться, зокрема, про зобов’язання, що матимуть обов’язкову силу у разі повторного нападу Російської Федерації.

Згодом глава держави оприлюднив відео з прибуттям до Франції.

"Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди.

Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною", - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

  • У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

  • Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Коаліція охочих (152)
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Топ коментарі
+12
рішучих, охочих, кринская платфірма, ялтінська стратєгія, саміти миру, саміти лядей та джентальменов? А толку нуль як же так, кормілєц?
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06.01.2026 12:59 Відповісти
+10
києву приготуватися до комбінованої атаки!
шахеди, ракети, балістика.....
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06.01.2026 12:57 Відповісти
+9
охочий до корупції, рішучий до грошей, потужний до брехні, якого "піаніна" ти туди поїхало?
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06.01.2026 13:14 Відповісти

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