РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13158 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
1 219 13

Украина и союзники почти согласовали пакет документов для прекращения боевых действий, - Politico

Коалиция желающих: что будут согласовывать в Париже?

Украина и союзники приближаются к соглашению по "шести или семи различным документам", которые будут регулировать прекращение боевых действий и послевоенное урегулирование.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Один из чиновников ЕС рассказал, что ключевым элементом является 20-пунктный совместный план ЕС и США.

Кроме прекращения огня, пакет также включает долгосрочные гарантии безопасности и стратегию экономического развития Украины.

Однако для реализации этих договоренностей документы должны подписать все стороны, в том числе и Россия.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих". ВИДЕО

Пункты "Коалиции желающих"

Во время заседания участники "Коалиции желающих" планируют согласовать 5 пунктов:

  • как будет осуществляться мониторинг прекращения огня между РФ и Украиной;
  • военная поддержка Вооруженных Сил Украины;
  • многонациональные "силы поддержки" в Украине после войны, то есть размещение иностранного контингента;
  • обязательства поддерживать Киев, если Москва нарушит прекращение огня;
  • долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Украиной в области обороны.

Читайте: Туск: Встреча "Коалиции желающих" в Париже не принесет окончательного мира для Украины

Автор: 

война (1527) прекращения огня (386) Коалиция желающих (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Таке враження, що між собою воюють і домовляються, а не з рашкою.....
показать весь комментарий
06.01.2026 16:34 Ответить
+3
Радий за них - ше б кацапів якось вболтати - Томагавками
показать весь комментарий
06.01.2026 16:31 Ответить
+3
Яка гарна новина, але нажаль рашисти про це нічого не знають.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радий за них - ше б кацапів якось вболтати - Томагавками
показать весь комментарий
06.01.2026 16:31 Ответить
на столі лежали дві ковбаски, а ви розповідали мені казки
показать весь комментарий
06.01.2026 16:32 Ответить
Таке враження, що між собою воюють і домовляються, а не з рашкою.....
показать весь комментарий
06.01.2026 16:34 Ответить
Яка гарна новина, але нажаль рашисти про це нічого не знають.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:34 Ответить
Україна та союзники майже погодили пакет документів для припинення бойових дій, - Politico.
Тільки Рашкостан Клав на Це Болт.
Так що той пакет лише Папір.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:38 Ответить
Коли бачу словосполучення "коаліція охочих" в мене реально мігрень починається! Який дбл таке вигадав??
показать весь комментарий
06.01.2026 16:43 Ответить
А коаліція рішучих? Є ще коаліція озабочєних це коли группен-секс намічається
показать весь комментарий
06.01.2026 16:46 Ответить
Аналогічно. Наче мова йде про збочення
показать весь комментарий
06.01.2026 16:47 Ответить
На скільки відсотків? На 90,000000000001%
показать весь комментарий
06.01.2026 16:46 Ответить
А пупкін прочитає і скаже,ні я дальше не піду,всьо кокаліція сказала
показать весь комментарий
06.01.2026 16:49 Ответить
А путін про це знає?)
показать весь комментарий
06.01.2026 17:11 Ответить
ПаРашу можна тільки примусити падінням економіки (санкції) і наданням зброї для ударів вглиб території кацапстану.Залицяння до ху...ла результату не дасть і ніколи він не підпише договору
показать весь комментарий
06.01.2026 17:22 Ответить
Шо там вони курять чи нюхають - які бумажки ви там пишете. Зброї треба, багато. Та ще отому зеленому окурку накажіть шоб воно не шлялось по світу, а робило власну зброю та бетоні укріпрайьони, а не тисячами клало українців у голих полях. Гвидони, всі.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:29 Ответить
 
 