Украина и союзники почти согласовали пакет документов для прекращения боевых действий, - Politico

Украина и союзники приближаются к соглашению по "шести или семи различным документам", которые будут регулировать прекращение боевых действий и послевоенное урегулирование.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Один из чиновников ЕС рассказал, что ключевым элементом является 20-пунктный совместный план ЕС и США.

Кроме прекращения огня, пакет также включает долгосрочные гарантии безопасности и стратегию экономического развития Украины.

Однако для реализации этих договоренностей документы должны подписать все стороны, в том числе и Россия.

Пункты "Коалиции желающих"

Во время заседания участники "Коалиции желающих" планируют согласовать 5 пунктов:

как будет осуществляться мониторинг прекращения огня между РФ и Украиной;

военная поддержка Вооруженных Сил Украины;

многонациональные "силы поддержки" в Украине после войны, то есть размещение иностранного контингента;

обязательства поддерживать Киев, если Москва нарушит прекращение огня;

долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Украиной в области обороны.

