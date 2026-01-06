Украина и союзники почти согласовали пакет документов для прекращения боевых действий, - Politico
Украина и союзники приближаются к соглашению по "шести или семи различным документам", которые будут регулировать прекращение боевых действий и послевоенное урегулирование.
Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Один из чиновников ЕС рассказал, что ключевым элементом является 20-пунктный совместный план ЕС и США.
Кроме прекращения огня, пакет также включает долгосрочные гарантии безопасности и стратегию экономического развития Украины.
Однако для реализации этих договоренностей документы должны подписать все стороны, в том числе и Россия.
Пункты "Коалиции желающих"
Во время заседания участники "Коалиции желающих" планируют согласовать 5 пунктов:
- как будет осуществляться мониторинг прекращения огня между РФ и Украиной;
- военная поддержка Вооруженных Сил Украины;
- многонациональные "силы поддержки" в Украине после войны, то есть размещение иностранного контингента;
- обязательства поддерживать Киев, если Москва нарушит прекращение огня;
- долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Украиной в области обороны.
