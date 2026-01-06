Україна та союзники майже погодили пакет документів для припинення бойових дій, - Politico

Україна та союзники наближаються до угоди щодо "шести чи семи різних документів", що регулюватимуть припинення бойових дій та післявоєнного врегулювання.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Один із чиновників ЄС розповів, що ключовим елементом 20-пунктний спільний план ЄС та США.

Крім припинення вогню, пакет також включає довгострокові гарантії безпеки та стратегію економічного розвитку України.

Проте для реалізації цих домовленостей документи мають підписати усі сторони, зокрема й Росія.

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Пункти "Коаліції охочих"

Під час засідання учасники "Коаліції охочих" планують узгодити 5 пунктів:

як здійснюватиметься моніторинг припинення вогню між РФ та Україною;

військова підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні "сили підтримки" в Україні після війни, тобто розміщення іноземного контингенту;

зобов'язання підтримувати Київ, якщо Москва порушить припинення вогню;

довгострокові угоди про співпрацю з Україною в галузі оборони.

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