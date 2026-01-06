В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ
В Париже будет создан координационный центр в формате "США – Украина – Коалиция желающих", который будет заниматься вопросами гарантий безопасности для Украины со стороны западных партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно документу, координационный центр будет создан при оперативном штабе "Коалиции желающих" во французской столице.
"Мы решили создать координационный центр США/Украины/Коалиции при оперативном штабе Коалиции в Париже", - отмечается в проекте декларации.
В документе также уточняется, что Парижская декларация, которую должны подписать лидеры государств-участников "коалиции решительных", называется "Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине".
Она определяет ключевые элементы гарантий безопасности, которые западные партнеры, в частности страны Европы и США, планируют предоставить Украине.
Что предшествовало?
- В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.
Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
