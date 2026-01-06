РУС
Новости Встреча коалиции желающих
Встреча "Коалиции желающих" началась в Париже

Коалиция желающих: встреча стартовала в Париже

В Париже стартовало заседание участников "Коалиции желающих".

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Впоследствии Зеленский также планирует встречу с генеральным секретарем НАТО и представителями американской переговорной команды.

Читайте: США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

Встреча "Коалиции желающих"

Читайте также: Рютте примет участие в заседании "Коалиции желающих"

Наче порно 60+
06.01.2026 17:19 Ответить
Про Гренландію говорити будуть?
06.01.2026 17:22 Ответить
ЄС страшно, США можуть образитися. 😸. По суті Європа сама винна
06.01.2026 17:27 Ответить
Можна відразу і закінчувати. Все одно ніякого толку.
06.01.2026 17:22 Ответить
Буде Віслючку про потужну Какаліцію поговорити !!))
06.01.2026 17:26 Ответить
Дарма відмовились говорити про Гренляндію… Трамп виправдовує майбутню анексію присутністю російських і китайських сил біля острова. Насправді - Трамп люто ненавидить Європу. Якщо його план вистрелить, Бідна Європа буде мати над головою американського жандарма і це буде морально нестерпно, це буде «Викрадення Європи» ( згадайте міф і картину)…
06.01.2026 17:29 Ответить
Ми обіцяємо зберігати фокус на обговоренні обіцянок, регулярно підтверджувати раніше озвучені обіцянки та вчасно анонсувати нові обіцянки, які логічно продовжуватимуть попередні.

Кожна обіцянка розглядатиметься як важливий елемент загальної рамки обіцянок, що створює відчуття руху та стратегічної глибини.

Таким чином, коаліція залишається відданою процесу безперервного обіцяльного супроводу, де обіцянки відіграють ключову роль у формуванні довіри, очікувань і подальших обіцянок.
06.01.2026 17:41 Ответить
Хі-хі-хі-хі.... Якщо там Зеленський то буде весело!...
06.01.2026 17:49 Ответить
Поставте тактичну ЯЗ на території України і війна швидко закінчиться.
06.01.2026 17:51 Ответить
Будуть мірятись, в кого менший?
