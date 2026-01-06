Встреча "Коалиции желающих" началась в Париже
В Париже стартовало заседание участников "Коалиции желающих".
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Впоследствии Зеленский также планирует встречу с генеральным секретарем НАТО и представителями американской переговорной команды.
Встреча "Коалиции желающих"
- Известно, что 6 января президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "Коалиции желающих".
- Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям о прекращении огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.
- СМИ рассказали о 5 пунктах, которыепланируют согласовать участники "Коалиции желающих".
Кожна обіцянка розглядатиметься як важливий елемент загальної рамки обіцянок, що створює відчуття руху та стратегічної глибини.
Таким чином, коаліція залишається відданою процесу безперервного обіцяльного супроводу, де обіцянки відіграють ключову роль у формуванні довіри, очікувань і подальших обіцянок.