Зустріч "Коаліції охочих" розпочалася у Парижі
У Парижі стартувало засідання учасників "Коаліції охочих".
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Згодом Зеленський також планує зустріч генеральним секретарем НАТО та з представниками американської переговорної команди.
Зустріч "Коаліції охочих"
- Відомо, що 6 січня президент Володимир Зеленський прибув до Парижу, де відбудеться зустріч "Коаліції охочих".
- Керівники Генштабів "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що засідання "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі не призведе до конкретних рішень щодо припинення вогню в Україні, але підтвердить готовність США та європейських союзників співпрацювати для гарантування безпеки країни.
- ЗМІ розповіли про 5 пунктів, які планують узгодити учасники "Коаліції охочих".
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+1 Besya #602532
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+1 Pilat Pontiy #551794
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