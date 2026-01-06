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Новини Зустріч коаліції охочих
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Зустріч "Коаліції охочих" розпочалася у Парижі

Коаліція охочих: зустріч стартувала у Парижі

У Парижі стартувало засідання учасників "Коаліції охочих".

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Згодом Зеленський також планує зустріч генеральним секретарем НАТО та з представниками американської переговорної команди.

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Зустріч "Коаліції охочих"

Також читайте: Рютте візьме участь у засіданні "Коаліції охочих"

Автор: 

Париж (232) Коаліція охочих (152)
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Топ коментарі
+1
Наче порно 60+
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06.01.2026 17:19 Відповісти
+1
ЄС страшно, США можуть образитися. 😸. По суті Європа сама винна
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06.01.2026 17:27 Відповісти
+1
Поставте тактичну ЯЗ на території України і війна швидко закінчиться.
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06.01.2026 17:51 Відповісти

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