У Парижі створять координаційний центр США-Україна-"Коаліція рішучих" для гарантій безпеки, - ЗМІ

У Парижі буде створено координаційний центр у форматі "США - Україна - Коаліція охочих", який опікуватиметься питаннями гарантій безпеки для України з боку західних партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Згідно з документом, координаційний осередок буде створений при оперативному штабі "Коаліції охочих" у французькій столиці.

"Ми вирішили створити координаційний осередок США/України/Коаліції при оперативному штабі Коаліції в Парижі", - зазначається в проєкті декларації.

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У документі також уточнюється, що Паризька декларація, яку мають підписати лідери держав-учасниць "коаліції рішучих", має назву "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні".

Вона окреслює ключові елементи безпекових гарантій, які західні партнери, зокрема країни Європи та США, планують надати Україні.

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Що передувало?

У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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