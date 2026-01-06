У Парижі створять координаційний центр США-Україна-"Коаліція рішучих" для гарантій безпеки, - ЗМІ
У Парижі буде створено координаційний центр у форматі "США - Україна - Коаліція охочих", який опікуватиметься питаннями гарантій безпеки для України з боку західних партнерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Згідно з документом, координаційний осередок буде створений при оперативному штабі "Коаліції охочих" у французькій столиці.
"Ми вирішили створити координаційний осередок США/України/Коаліції при оперативному штабі Коаліції в Парижі", - зазначається в проєкті декларації.
У документі також уточнюється, що Паризька декларація, яку мають підписати лідери держав-учасниць "коаліції рішучих", має назву "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні".
Вона окреслює ключові елементи безпекових гарантій, які західні партнери, зокрема країни Європи та США, планують надати Україні.
Що передувало?
- У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.
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Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
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