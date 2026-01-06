РУС
Зеленский и Макрон перед саммитом "коалиции решительных" поговорят с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский и Макрон проведут закрытую встречу накануне саммита

Саммит "коалиции решительных" в Париже 6 января начнется с рабочего обеда президента Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщили в "Европейской правде" со ссылкой на слова представителя Елисейского дворца на условиях анонимности, пишет

Зеленский и Макрон пообедают с Уиткоффом и Кушнером

"Мы ожидаем, что в Париже будет 27 участников "коалиции решительных" на уровне глав государств и правительств. В целом ждем представителей 35 государств и международных организаций", – сообщил чиновник администрации президента Макрона.

Он подчеркнул, что "настоящим достижением" является то, что "впервые с 27 марта 2025 года в Париже "коалиция решительных" собирается очно в полном составе".

Перед началом заседания в расширенном формате, ориентировочно в 13:45 по киевскому времени, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут рабочий обед с американскими переговорщиками – спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

Зеленский Владимир (23304) Кушнер (37) Париж (429) Макрон Эмманюэль (1551) Стив Уиткофф (244)
+2
макрон передасть трампу коробку жаб'ячих лапок та мішок равликів?
06.01.2026 14:33 Ответить
+2
Рівень дипломатії: зять Трампа
06.01.2026 14:36 Ответить
+2
А що, єрмака же приїжджав?
06.01.2026 14:40 Ответить
******* - не мешки ворочать.
06.01.2026 14:26 Ответить
макрон передасть трампу коробку жаб'ячих лапок та мішок равликів?
06.01.2026 14:33 Ответить
Коли буде давати равликів, Емануель з пафосом у голосі ( у Зе навчився) скаже :
- Їх виростили на лугах України.
Про лапки делікатно промовчить , скоса дивлячись на найпотужнішого .
06.01.2026 14:39 Ответить
Сеанс групового кохання з ішаком по центру
06.01.2026 14:36 Ответить
Рівень дипломатії: зять Трампа
06.01.2026 14:36 Ответить
А що, єрмака же приїжджав?
06.01.2026 14:40 Ответить
Оцей вітькоф і кушнарьов це акт зневаги від Трампда до ***** та Зелі. Мовляв я вас рівними не рахую, тому ось вам зять ***** взять
06.01.2026 14:44 Ответить
усе зрозуміло, тіко одного не збагну - чого ***** з великої літери?
06.01.2026 14:54 Ответить
А щоб підкреслити його ху'овість ще більше!
06.01.2026 15:00 Ответить
Да , каже що робити европі. Добре хоч не кіт Трампа поки що
06.01.2026 15:01 Ответить
Француз і три єврея будуть вирішувати долю України.
06.01.2026 14:45 Ответить
А хто француз?
06.01.2026 14:46 Ответить
емануель, це ж французьке ім'я?
06.01.2026 14:50 Ответить
Подивиться у католицькіх святцях , чи є Святий Емануель?
06.01.2026 14:53 Ответить
++++
06.01.2026 14:53 Ответить
Скажуть-дядечки,не бийте сильно .
06.01.2026 15:00 Ответить
Цікаво простий криворізький хлопець на таких обідах вміє користуватися столовими приборами згідно етикету чи як в себе дома на кухні?
06.01.2026 15:02 Ответить
Так він не їсть, бачите який змарнілий.
06.01.2026 15:04 Ответить
Тільки п'є і нюхає?
06.01.2026 15:05 Ответить
Після ВЕНЕСУЕЛИ РУДИЙ модно попередив - не грайте зі мною в ігри. Я не вмію.
06.01.2026 15:23 Ответить
Була охочих, стала рішучих. Прогрес.
06.01.2026 15:24 Ответить
Говоруни, блт! ЕТМ!
06.01.2026 15:42 Ответить
 
 