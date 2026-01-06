Зеленский и Макрон перед саммитом "коалиции решительных" поговорят с Уиткоффом и Кушнером

Саммит "коалиции решительных" в Париже 6 января начнется с рабочего обеда президента Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщили в "Европейской правде" со ссылкой на слова представителя Елисейского дворца на условиях анонимности, пишетЦензор.НЕТ.

Зеленский и Макрон пообедают с Уиткоффом и Кушнером

"Мы ожидаем, что в Париже будет 27 участников "коалиции решительных" на уровне глав государств и правительств. В целом ждем представителей 35 государств и международных организаций", – сообщил чиновник администрации президента Макрона.

Он подчеркнул, что "настоящим достижением" является то, что "впервые с 27 марта 2025 года в Париже "коалиция решительных" собирается очно в полном составе".

Перед началом заседания в расширенном формате, ориентировочно в 13:45 по киевскому времени, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут рабочий обед с американскими переговорщиками – спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

