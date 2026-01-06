Зеленський і Макрон перед самітом "коаліції рішучих" поговорять із Віткоффом і Кушнером

Саміт "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня розпочнеться з робочого обіду президента Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомили в "Європейській правді" з посиланням на слова представника Єлисейського палацу на умовах анонімності, пише Цензор.НЕТ.

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Зеленський і Макрон пообідають з Віткоффом та Кушнером

"Ми очікуємо, що у Парижі буде 27 учасників "коаліції рішучих" на рівні глав держав та урядів. Загалом чекаємо на представників 35 держав і міжнародних організацій", – повідомив посадовець адміністрації президента Макрона.

Він наголосив, що "справжнім досягненням" є те, що "вперше з 27 березня 2025 року в Парижі "коаліція рішучих" збирається очно у повному складі".

Перед початком засідання у розширеному форматі, орієнтовно о 13:45 за київським часом, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон проведуть робочий обід з американськими перемовниками – спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

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