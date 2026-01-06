Прекращение огня должно сохранить суверенитет Украины и быть подкреплено гарантиями США и Европы, - Мерц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что целью дипломатических усилий Берлина и его партнеров является прекращение огня, которое сохранит суверенитет Украины.
Об этом говорится в письме Мерца к членам фракций ХДС/ХСС и СДПН в Бундестаге, опубликованном изданием Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам канцлера, дипломатическая работа проходит в условиях ограниченной готовности России к переговорам, внутренних вызовов для Украины и изменений в трансатлантическом сотрудничестве. В то же время Германия придерживается четкого курса на достижение прекращения огня, которое не будет ставить под сомнение украинский суверенитет.
Мерц подчеркнул, что в отличие от Минских соглашений, будущее прекращение огня должно быть подкреплено реальными гарантиями безопасности со стороны США и Европы. По его словам, европейские страны стремятся играть активную роль в формировании мира, что возможно только при условии сильной и единой Европы.
Сотрудничество
Канцлер также сообщил, что в новогодний период активно работал с Украиной, европейскими партнерами и правительством США над возможными шагами к прекращению огня. Он напомнил, что решения Европейского совета от 19 декабря создали финансовые предпосылки для долгосрочной поддержки Украины в ее обороне от российской агрессии.
"Россия не должна иметь никаких сомнений в нашей решимости", - подчеркнул Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По автобану , через Гданськ і Щецин , годин за 7 доїдуть легко !
Угу - там вже Тромб "2-й фронт" намагається в Гренландії відкривати