Прекращение огня должно сохранить суверенитет Украины и быть подкреплено гарантиями США и Европы, - Мерц

Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что целью дипломатических усилий Берлина и его партнеров является прекращение огня, которое сохранит суверенитет Украины.

Об этом говорится в письме Мерца к членам фракций ХДС/ХСС и СДПН в Бундестаге, опубликованном изданием Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам канцлера, дипломатическая работа проходит в условиях ограниченной готовности России к переговорам, внутренних вызовов для Украины и изменений в трансатлантическом сотрудничестве. В то же время Германия придерживается четкого курса на достижение прекращения огня, которое не будет ставить под сомнение украинский суверенитет.

Мерц подчеркнул, что в отличие от Минских соглашений, будущее прекращение огня должно быть подкреплено реальными гарантиями безопасности со стороны США и Европы. По его словам, европейские страны стремятся играть активную роль в формировании мира, что возможно только при условии сильной и единой Европы.

Сотрудничество

Канцлер также сообщил, что в новогодний период активно работал с Украиной, европейскими партнерами и правительством США над возможными шагами к прекращению огня. Он напомнил, что решения Европейского совета от 19 декабря создали финансовые предпосылки для долгосрочной поддержки Украины в ее обороне от российской агрессии.

"Россия не должна иметь никаких сомнений в нашей решимости", - подчеркнул Мерц.

Все має бути як книжка пише - путлєра питали? - все змішалось - он Трамп вже до Гренландії добирається
показать весь комментарий
06.01.2026 17:11 Ответить
Точно хворі, раша сказала, що припинення вогню не буде. Краще молітся на Україну та допомагайте. Бо вас , я боюсь навіть уявити, як нагне кацап.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:14 Ответить
Ну звісно, Берлін за трі дня
показать весь комментарий
06.01.2026 17:20 Ответить
3 дні то багато .
По автобану , через Гданськ і Щецин , годин за 7 доїдуть легко !
показать весь комментарий
06.01.2026 17:24 Ответить
"Гарантії"...?"
Угу - там вже Тромб "2-й фронт" намагається в Гренландії відкривати
показать весь комментарий
06.01.2026 17:15 Ответить
Мерц єдий дорослий
показать весь комментарий
06.01.2026 17:37 Ответить
Дас муссен зі махен,унд ніхт нур заген(
показать весь комментарий
06.01.2026 17:44 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
06.01.2026 17:49 Ответить
 
 