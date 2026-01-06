Гарантии безопасности для Украины предусматривают юридические обязательства в случае нового нападения РФ, - Reuters

В Париже лидеры Украины и Европы обсуждают проект заявления "Коалиции желающих", который будет включать юридически обязательные обязательства по поддержке Киева в случае нового вооруженного нападения со стороны России.

По словам источников, эти обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, предоставление разведывательных данных, логистическую поддержку, дипломатические инициативы и принятие дополнительных санкций против РФ.

В Елисейский дворец прибыли представители США - посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кроме них, во встрече принимают участие лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечают чиновники, многие предыдущие военные обязательства в рамках "Коалиции желающих" были достаточно расплывчатыми. Сейчас ожидается, что новые гарантии помогут закрепить обязательства США и повысить эффективность коалиции.

Что предшествовало?

В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

