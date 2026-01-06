РУС
Гарантии безопасности для Украины предусматривают юридические обязательства в случае нового нападения РФ, - Reuters

ЄС

В Париже лидеры Украины и Европы обсуждают проект заявления "Коалиции желающих", который будет включать юридически обязательные обязательства по поддержке Киева в случае нового вооруженного нападения со стороны России.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам источников, эти обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, предоставление разведывательных данных, логистическую поддержку, дипломатические инициативы и принятие дополнительных санкций против РФ.

В Елисейский дворец прибыли представители США - посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кроме них, во встрече принимают участие лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечают чиновники, многие предыдущие военные обязательства в рамках "Коалиции желающих" были достаточно расплывчатыми. Сейчас ожидается, что новые гарантии помогут закрепить обязательства США и повысить эффективность коалиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины

Что предшествовало?

  • В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

  • Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление в ЕС является четкой гарантией безопасности для Украины, - Еврокомиссия

россия (98598) гарантии безопасности (388)
********** високотехнологічна зброя в арсеналі добре навченого, вдягненого, забезпеченого та у достатній кількості ЗСУ - найнадійніша гарантія безпека України
06.01.2026 15:42 Ответить
06.01.2026 15:42 Ответить
Бумага все стерпіти зможе, Будапештський меморандум може підтвердити.
06.01.2026 15:46 Ответить
06.01.2026 15:46 Ответить
Ого як багато. Одним словом - Якщо щось трапиться, то труби в ріжок
06.01.2026 15:46 Ответить
06.01.2026 15:46 Ответить
"У разі нового збройного нападу" - яке ж все таки це відверте сцяння в очі сталевому дикобразу)
06.01.2026 15:47 Ответить
06.01.2026 15:47 Ответить
Все це - бла, бла, бла...
Перший крок має бути конкретним: викинути нахрін Словаччину=Фіцо та Угорщину=Орбан з НАТО!
Другий крок: прийняти Україну в НАТО!
Третій крок: розмістити на території України тактичну ЯЗ!
Рудого дегенерата Трампона попередити - якщо він не зупиниться в своїх руйнівних закидах, то сам залишиться без НАТО, а при такому тупому складі держдепа США скоро сама стане як Венесуела.
06.01.2026 15:48 Ответить
06.01.2026 15:48 Ответить
А цей напад - шо - вже скінчився?
06.01.2026 15:50 Ответить
06.01.2026 15:50 Ответить
З цим нападом якось не виходить....
А от з наступним ми (Европа) ого-го...
06.01.2026 16:01 Ответить
06.01.2026 16:01 Ответить
Та з такими " гарантіями" гріх путіну не пвдписати мир. Потім набратися сил і нонстопом по Україні пройтися 🤬🤬🤬🤬.
06.01.2026 15:58 Ответить
06.01.2026 15:58 Ответить
Може вже нехай по Європі проходиться
06.01.2026 16:27 Ответить
06.01.2026 16:27 Ответить
 
 