Гарантии безопасности для Украины предусматривают юридические обязательства в случае нового нападения РФ, - Reuters
В Париже лидеры Украины и Европы обсуждают проект заявления "Коалиции желающих", который будет включать юридически обязательные обязательства по поддержке Киева в случае нового вооруженного нападения со стороны России.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам источников, эти обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, предоставление разведывательных данных, логистическую поддержку, дипломатические инициативы и принятие дополнительных санкций против РФ.
В Елисейский дворец прибыли представители США - посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кроме них, во встрече принимают участие лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский.
Как отмечают чиновники, многие предыдущие военные обязательства в рамках "Коалиции желающих" были достаточно расплывчатыми. Сейчас ожидается, что новые гарантии помогут закрепить обязательства США и повысить эффективность коалиции.
Что предшествовало?
- В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.
-
Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
-
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
Перший крок має бути конкретним: викинути нахрін Словаччину=Фіцо та Угорщину=Орбан з НАТО!
Другий крок: прийняти Україну в НАТО!
Третій крок: розмістити на території України тактичну ЯЗ!
Рудого дегенерата Трампона попередити - якщо він не зупиниться в своїх руйнівних закидах, то сам залишиться без НАТО, а при такому тупому складі держдепа США скоро сама стане як Венесуела.
А от з наступним ми (Европа) ого-го...