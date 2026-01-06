Гарантії безпеки для України передбачають юридичні зобов’язання у разі нового нападу РФ, - Reuters

У Парижі лідери України та Європи обговорюють проєкт заяви "Коаліції охочих", який включатиме юридично обов’язкові зобов’язання щодо підтримки Києва у разі нового збройного нападу з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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За словами джерел, ці зобов’язання можуть передбачати використання військового потенціалу, надання розвідувальних даних, логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи та прийняття додаткових санкцій проти РФ.

До Єлисейського палацу прибули представники США - посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Окрім них, у зустрічі беруть участь лідери європейських країн та президент України Володимир Зеленський.

Як зазначають чиновники, багато попередніх військових зобов’язань у рамках "Коаліції охочих" були досить розпливчастими. Наразі очікується, що нові гарантії допоможуть закріпити зобов’язання США та підвищити ефективність коаліції.

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Що передувало?

У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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