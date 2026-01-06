Гарантії безпеки для України передбачають юридичні зобов’язання у разі нового нападу РФ, - Reuters
У Парижі лідери України та Європи обговорюють проєкт заяви "Коаліції охочих", який включатиме юридично обов’язкові зобов’язання щодо підтримки Києва у разі нового збройного нападу з боку Росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами джерел, ці зобов’язання можуть передбачати використання військового потенціалу, надання розвідувальних даних, логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи та прийняття додаткових санкцій проти РФ.
До Єлисейського палацу прибули представники США - посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Окрім них, у зустрічі беруть участь лідери європейських країн та президент України Володимир Зеленський.
Як зазначають чиновники, багато попередніх військових зобов’язань у рамках "Коаліції охочих" були досить розпливчастими. Наразі очікується, що нові гарантії допоможуть закріпити зобов’язання США та підвищити ефективність коаліції.
Що передувало?
- У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.
-
Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.
-
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от з наступним ми (Европа) ого-го...