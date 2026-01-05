Вступ до ЄС є чіткою гарантією безпеки для України, - Єврокомісія

У Єврокомісії вважають перспективу вступу до ЄС чіткою гарантією безпеки для України.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме – перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона.

За словами речниці, членство у ЄС для України – це "частина того, що ЄС як такий може запропонувати, незалежно від того, що запропонує "коаліція рішучих".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою, - Зеленський

Інші гарантії безпеки

За словами Піньо, це питання обговорюватимуть завтра у Парижі під час засідання "Коаліції охочих".

"Була проведена додаткова робота, зокрема щодо гарантій безпеки, і саме цю роботу буде представлено завтра, представлено та обговорено лідерами.

Тож на цьому етапі я не можу сказати більше. Але прогрес є, і після завтрашньої зустрічі ми, безумовно, зможемо про це вам повідомити", - додала вона.

Читайте: Тиск на РФ, фінансова й військова підтримка України, переговори про членство в ЄС: Сибіга підбив підсумки року у відносинах з ЄС

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народи Європи бачать, що вступ України не дасть сили ЄС, а забере її, - Орбан