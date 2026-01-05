Вступ до ЄС є чіткою гарантією безпеки для України, - Єврокомісія
У Єврокомісії вважають перспективу вступу до ЄС чіткою гарантією безпеки для України.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме – перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона.
За словами речниці, членство у ЄС для України – це "частина того, що ЄС як такий може запропонувати, незалежно від того, що запропонує "коаліція рішучих".
Інші гарантії безпеки
За словами Піньо, це питання обговорюватимуть завтра у Парижі під час засідання "Коаліції охочих".
"Була проведена додаткова робота, зокрема щодо гарантій безпеки, і саме цю роботу буде представлено завтра, представлено та обговорено лідерами.
Тож на цьому етапі я не можу сказати більше. Але прогрес є, і після завтрашньої зустрічі ми, безумовно, зможемо про це вам повідомити", - додала вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки України.
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