Народи Європи бачать, що вступ України не дасть сили ЄС, а забере її, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка України Євросоюзом послаблює блок.

Про це він сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Орбана

За його словами, наявність членства в ЄС у всіх варіантах плану завершення війни - це "лише підсолоджування гіркої пігулки".

Угорського прем'єра також запитали, чи буде прийнятним для Будапешту те, що ціною миру стане членство України в ЄС.

"На щастя, такого зв'язку не існує", - відповів він.

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"Членство в ЄС не є гарантією захисту. Цього ніколи не станеться. Членство України в ЄС не є реалістичним. Угорщина вже відкрито виступає проти початку переговорів, але є низка західноєвропейських країн, де необхідне рішення парламенту або референдум. Цього не відбудеться", - наголосив Орбан.

Прем'єр Угорщини заявив, що в коридорах Брюсселя нібито про це знають і говорять про це.

"Народ Європи чітко бачить, що вступ України не додасть Союзу сили, а забере її. Сьогодні вони все ще кажуть, що військова міць України підвищує безпеку Європи, але це неправда. Утримання України висмоктує енергію та ресурси з Європи", - підсумував він.

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Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не можна виключати початок війни в Європі вже у 2026 році.

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