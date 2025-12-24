РУС
Народы Европы видят, что вступление Украины не даст силы ЕС, а заберет ее, - Орбан

Орбан сделал очередное заявление о членстве Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Украины Евросоюзом ослабляет блок.

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

По его словам, наличие членства в ЕС во всех вариантах плана завершения войны - это "лишь подслащивание горькой пилюли".

Венгерского премьера также спросили, будет ли приемлемым для Будапешта то, что ценой мира станет членство Украины в ЕС.

"К счастью, такой связи не существует", - ответил он.

Читайте также: Падение Украины станет катастрофой для Венгрии, - Орбан

"Членство в ЕС не является гарантией защиты. Этого никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Этого не произойдет", - подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии заявил, что в коридорах Брюсселя якобы об этом знают и говорят об этом.

"Народ Европы четко видит, что вступление Украины не добавит Союзу силы, а заберет ее. Сегодня они все еще говорят, что военная мощь Украины повышает безопасность Европы, но это неправда. Содержание Украины высасывает энергию и ресурсы из Европы", - подытожил он.

Читайте: Орбан: Нельзя исключать, что 2026 год - последний для "мира в Европе"

Что предшествовало?

Читайте: Украина не имеет никаких шансов на победу в войне против России, дальнейшая поддержка ЕС является "безумием", - Орбан

членство в ЕС (1205) Евросоюз (18015) Орбан Виктор (643)
Тебе не всі мадяри наступний прем'єром бачать, а ти вже за всю Європу розписуєшся. Типово руснявий прийом, казати від імені "народа/народов", або взагалі "всєх".
А яка зараз є сила у ЄС без України? Україна це і є сила ЄС, її армія, її ударне угрупування, яке стриміє путіна від наступу на ЄС вже 12 років!
Ти додаєш сили ЄС сидячи на дотаціях!
Зробить пану Орбану клізму. В пацанчика явно закреп
Здохни падло !
голова ти дурна і дупа продажна
Ущербний...А тебе хтось уповноважував висловлюватися від імені "народів Європи"? Ти всього- навсього мадяр....
Яка огидна пика!
Ото Угорщина підсилила ЄС
Представник найбіднішої країни ЄС щось там патякає про "Народи Європи"...
А народи Европи це Орбан? Він один це 500 млн людей?
На жаль в Угорщині цього виб...как багато народу підтримує. Воювати не будуть...навіть за своє і своїх. Такий "миролюбний" народ. Жрати,спати,срати....
Краще і не скажеш!
Цей кремлінський йагупоп платівку не змінить, поки його не попруть з посади.
У мадяр інших тем для розмов не має? У них там все на мадярщині добре?
А той ***** вважає себе "народом Європи"? ЗАБУВ ЗВІДКИ ПРИПЕРЛОСЬ ОТО МАДЯРСЬКЕ ПЛЕМ'Я?
Немає коментарів, це жабеня заробляє криваві гроші, та ще домагається розколу у ЄС. Хай буде проклятий і поспішає разом з ху...лом на концерт до кабздона.
Тепер ця орбаноїдна жаба, вже від імені "народів Європи" квакає,хтось давав їй таке право?
Цей посил єдинокровному братішке - Водяному всея болотной Русі, типу -ми старались з Фіцо, но нас посаді.
Невже цей лакей Окурка і далі буде надрукувати.
Знову жаба подає голос...Мабуть дуже багато сили надає наскрізь дотаційна Угорщина в ЄС.
А чого це ця стара корумпована жаба смокчушая у ***** хрюкає за народи Європи? Ти тільки за своїх уйобіків хрюкай, мудило МУДЬЯрське.
