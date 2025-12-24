Народы Европы видят, что вступление Украины не даст силы ЕС, а заберет ее, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Украины Евросоюзом ослабляет блок.

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

По его словам, наличие членства в ЕС во всех вариантах плана завершения войны - это "лишь подслащивание горькой пилюли".

Венгерского премьера также спросили, будет ли приемлемым для Будапешта то, что ценой мира станет членство Украины в ЕС.

"К счастью, такой связи не существует", - ответил он.

"Членство в ЕС не является гарантией защиты. Этого никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Этого не произойдет", - подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии заявил, что в коридорах Брюсселя якобы об этом знают и говорят об этом.

"Народ Европы четко видит, что вступление Украины не добавит Союзу силы, а заберет ее. Сегодня они все еще говорят, что военная мощь Украины повышает безопасность Европы, но это неправда. Содержание Украины высасывает энергию и ресурсы из Европы", - подытожил он.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.

