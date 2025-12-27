Тиск на РФ, фінансова й військова підтримка України, переговори про членство в ЄС: Сибіга підбив підсумки року у відносинах з ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про підсумки роботи протягом 2025 року у відносинах з Європою.

Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Посилений санкційний тиск ЄС на державу-агресора

Запроваджені чотири нові пакети санкцій проти РФ - 16, 17, 18, 19-й. Це дійсно сильні, не "прохідні" пакети.

Ухвалені додаткові обмеження проти російського "тіньового флоту" та його екосистеми.

Розширені санкції проти агресора у відповідь на порушення прав людини, дестабілізаційні дії РФ, застосування хімічної зброї.

Україна привела внутрішню синхронізацію санкцій ЄС у відповідність до темпу їхнього введення.

Росії не вдалося видалити своїх олігархів з санкційних списків - попри дуже активні спроби.

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Фінансова підтримка України

Стабільна фінансова підтримка України з боку ЄС стала фундаментальним чинником стійкості нашої держави в умовах повномасштабної війни. Протягом 2025 року загальний обсяг бюджетної підтримки України з боку ЄС сягнув близько €28,8 млрд, з яких €18,1 млрд було надано в межах ERA Loans, а €10,7 млрд - у рамках Ukraine Facility.

Кредит для України

Ухвалення рішення Європейської Ради про надання Україні кредиту Європейського Союзу в обсязі €90 млрд на 2026–2027 роки, залученого шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу та забезпеченого бюджетним резервом ЄС.

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Активи РФ

Російські активи залишилися безстроково замороженими до повного відшкодування Росією збитків за агресію. Продовжилося активне використання надприбутків від заморожених російських активів на потреби оборони України. Через Європейський фонд миру (EPF) отриманий другий транш обсягом 1,85 млрд євро та опрацьовано залучення третього траншу обсягом 80 млн євро.

Військова підтримка

Надана суттєва військова підтримка ЄС на полі бою: поставлені 2 мільйони артилерійських боєприпасів для України та забезпечена підготовка 19 тисяч українських військових у межах місії EUMAM.

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Інші досягнення

Серед інших досягнень Сибіга назвав такі:

Враховані інтереси України у ключових оборонних ініціативах ЄС – Білій книзі "Європейська оборона – готовність 2030", плані Rearm Europe та інструменті SAFE. Потенційний обсяг спільних проєктів за участі України у рамках SAFE може сягнути 5,2 млрд євро.

Створений Інструмент підтримки України обсягом 300 млн євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу та передбачене включення співпраці з Україною до Європейської програми оборонної промисловості EDIP із бюджетом 1,5 млрд євро до 2027 року.

Розширена інтеграція української військової освіти в європейський простір: 9 військових вишів і 2 заклади Національної гвардії України долучилися до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони як асоційованих партнерів.

Забезпечена повна підтримка ЄС та участь у фінансуванні розбудови архітектури відповідальності, що включає, зокрема, створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України, Комісії з розгляду заяв для України та відкриття нових категорій заяв Реєстру збитків для України. Політичний старт Спецтрибуналу був свідомо даний 9 травня у Львові під час візиту європейських міністрів закордонних справ.

Переговори щодо членства України в ЄС просуваються динамічно попри штучні політичні блокади. Цьогоріч був завершений двосторонній скринінг за всіма 6 переговорними кластерами, переговорні позиції за усіма кластерами та виконані всі передумови для їх відкриття. Україна досягла 99% узгодження зовнішньої політики з Європейським Союзом.

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Європейський Парламент ухвалив 6 резолюцій на підтримку України.

Поглиблена торговельно-економічна інтеграція України з ЄС. ЄС залишається головним торговельним партнером України (50,2% товарообігу), запроваджений оновлений торговельний режим з 29 жовтня 2025 року та продовжений мораторій на торговельні захисні інструменти до 5 червня 2028 року.

Забезпечене приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС з 1 січня 2026 року. Роумінг став першою сферою, у якій Україна отримала режим внутрішнього ринку ЄС ще до повноправного членства.

Забезпечена вагома підтримка енергетичної стійкості України: сформований пакет допомоги НАК "Нафтогаз України" обсягом близько €900 млн для підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років, а також реалізована безпрецедентна логістична операція з переміщення теплоелектростанції з Литви до України.

Розширена міжнародно-правова база співпраці між Україною та ЄС. Протягом 2025 року були укладені або завершені процедури укладання 19 угод або міжнародно-правових інструментів зі стороною ЄС.

Забезпечене приєднання України до трьох складових Європейської космічної програми: спостереження за Землею "Copernicus", відстеження космічної погоди (SWE) та моніторингу ризиків від об’єктів, що наближаються до Землі (NEO).

Україна отримала статус повноправного учасника Програми ЄС "Креативна Європа" — флагманської програми ЄС у сфері культури та креативних індустрій з метою інтеграції нашої держави у європейський культурний простір.

Забезпечили безпрецедентний рівень координації і взаємодії з ЄС у рамках підтримки зусиль України щодо відновлення справедливого і сталого миру. Провели майже 140 заходів, візитів і контактів високого і найвищого рівнів. Показово, що цьогоріч я як міністр закордонних справ України не пропустив жодного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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"Це не просто перелік досягнень та рішень. Це рік, у якому Україна стала ще на один крок ближчою до Європейського Союзу – системно, послідовно та незворотно. Це рік, коли Європа дійсно прокинулася та зміцнила свої геостратегічні позиції разом з Україною. Наступного року будемо розвивати цей тренд. Нам потрібна єдина та сильна Європа, захищена від російської загрози, проактивна та конкурентна в усіх глобальних процесах", - наголосив Сибіга.