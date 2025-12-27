Давление на РФ, финансовая и военная поддержка Украины, переговоры о членстве в ЕС: Сибига подвел итоги года в отношениях с ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об итогах работы в течение 2025 года в отношениях с Европой.

Усиленное санкционное давление ЕС на государство-агрессора

Введены четыре новых пакета санкций против РФ – 16, 17, 18, 19-й. Это действительно сильные, не "проходные" пакеты.

Приняты дополнительные ограничения против российского "теневого флота" и его экосистемы.

Расширены санкции против агрессора в ответ на нарушение прав человека, дестабилизирующие действия РФ, применение химического оружия.

Украина привела внутреннюю синхронизацию санкций ЕС в соответствие с темпом их введения.

России не удалось удалить своих олигархов из санкционных списков - несмотря на очень активные попытки.

Финансовая поддержка Украины

Стабильная финансовая поддержка Украины со стороны ЕС стала фундаментальным фактором устойчивости нашего государства в условиях полномасштабной войны. В течение 2025 года общий объем бюджетной поддержки Украины со стороны ЕС достиг около €28,8 млрд, из которых €18,1 млрд было предоставлено в рамках ERA Loans, а €10,7 млрд - в рамках Ukraine Facility.

Кредит для Украины

Принятие решения Европейского Совета о предоставлении Украине кредита Европейского Союза в объеме €90 млрд на 2026–2027 годы, привлеченного путем заимствований ЕС на рынках капитала и обеспеченного бюджетным резервом ЕС.

Активы РФ

Российские активы остались бессрочно замороженными до полного возмещения Россией убытков за агрессию. Продолжилось активное использование сверхприбыли от замороженных российских активов на нужды обороны Украины. Через Европейский фонд мира (EPF) получен второй транш в размере 1,85 млрд евро и проработано привлечение третьего транша в размере 80 млн евро.

Военная поддержка

Оказана существенная военная поддержка ЕС на поле боя: поставлено 2 миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины и обеспечена подготовка 19 тысяч украинских военных в рамках миссии EUMAM.

Другие достижения

Среди других достижений Сибига назвал следующие:

Учтены интересы Украины в ключевых оборонных инициативах ЕС – Белой книге "Европейская оборона – готовность 2030", плане Rearm Europe и инструменте SAFE. Потенциальный объем совместных проектов с участием Украины в рамках SAFE может достичь 5,2 млрд евро.

Создан Инструмент поддержки Украины объемом 300 млн евро на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и предусмотрено включение сотрудничества с Украиной в Европейскую программу оборонной промышленности EDIP с бюджетом 1,5 млрд евро до 2027 года.

Расширена интеграция украинского военного образования в европейское пространство: 9 военных вузов и 2 учреждения Национальной гвардии Украины присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны в качестве ассоциированных партнеров.

Обеспечена полная поддержка ЕС и участие в финансировании развития архитектуры ответственности, что включает, в частности, создание Спецтрибунала за преступление агрессии против Украины, Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и открытие новых категорий заявлений Реестра убытков для Украины. Политический старт Спецтрибунала был сознательно дан 9 мая во Львове во время визита европейских министров иностранных дел.

Переговоры о членстве Украины в ЕС продвигаются динамично, несмотря на искусственные политические блокады. В этом году был завершен двусторонний скрининг по всем 6 переговорным кластерам, переговорные позиции по всем кластерам и выполнены все предпосылки для их открытия. Украина достигла 99% согласования внешней политики с Европейским Союзом.

Европейский Парламент принял 6 резолюций в поддержку Украины.

Углублена торгово-экономическая интеграция Украины с ЕС. ЕС остается главным торговым партнером Украины (50,2% товарооборота), введен обновленный торговый режим с 29 октября 2025 года и продлен мораторий на торговые защитные инструменты до 5 июня 2028 года.

Обеспечено присоединение Украины к единой роуминговой зоне ЕС с 1 января 2026 года. Роуминг стал первой сферой, в которой Украина получила режим внутреннего рынка ЕС еще до полноправного членства.

Обеспечена весомая поддержка энергетической устойчивости Украины: сформирован пакет помощи НАК "Нафтогаз Украины" объемом около €900 млн для подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов, а также реализована беспрецедентная логистическая операция по перемещению теплоэлектростанции из Литвы в Украину.

Расширена международно-правовая база сотрудничества между Украиной и ЕС. В течение 2025 года были заключены или завершены процедуры заключения 19 соглашений или международно-правовых инструментов со стороной ЕС.

Обеспечено присоединение Украины к трем составляющим Европейской космической программы: наблюдение за Землей "Copernicus", отслеживание космической погоды (SWE) и мониторинг рисков от объектов, приближающихся к Земле (NEO).

Украина получила статус полноправного участника Программы ЕС "Креативная Европа" — флагманской программы ЕС в сфере культуры и креативных индустрий с целью интеграции нашего государства в европейское культурное пространство.

Обеспечили беспрецедентный уровень координации и взаимодействия с ЕС в рамках поддержки усилий Украины по восстановлению справедливого и устойчивого мира. Провели почти 140 мероприятий, визитов и контактов высокого и высшего уровней. Показательно, что в этом году я, как министр иностранных дел Украины, не пропустил ни одного заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Это не просто перечень достижений и решений. Это год, в котором Украина стала еще на один шаг ближе к Европейскому Союзу - системно, последовательно и необратимо. Это год, когда Европа действительно проснулась и укрепила свои геостратегические позиции вместе с Украиной. В следующем году будем развивать этот тренд. Нам нужна единая и сильная Европа, защищенная от российской угрозы, проактивная и конкурентоспособная во всех глобальных процессах", - подчеркнул Сибига.