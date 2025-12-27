Украина синхронизировала санкции с Великобританией и применила ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Синхронизация санкций с Великобританией
Как отмечается, первое решение (указ №997/2025) касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против:
- восьми физических лиц,
- 40 юридических лиц.
Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.
Так, в списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые, среди прочего, помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты для "шахедов", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.
Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорт российской нефти и обеспечение работы теневого флота.
В целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров в этом году, из них:
- два пакета США,
- два - Великобритании,
- восемь - Европейского Союза,
- один - Канады
- один - Японии.
Ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН
Во втором решении (указ №998/2025) речь идет о поддержке предложений, внесенных Кабмином, и введении санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решением и регламентом Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.
Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, – убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви. Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.
