Украина синхронизировала санкции с Великобританией и применила ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синхронизация санкций с Великобританией

Как отмечается, первое решение (указ №997/2025) касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против:

восьми физических лиц,

40 юридических лиц.

Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

Читайте также: США будут постепенно отменять санкции против РФ после окончания войны, - Зеленский

Так, в списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые, среди прочего, помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты для "шахедов", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.

Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорт российской нефти и обеспечение работы теневого флота.

В целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров в этом году, из них:

два пакета США,

два - Великобритании,

восемь - Европейского Союза,

один - Канады

один - Японии.

Читайте также: Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции для России

Ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН

Во втором решении (указ №998/2025) речь идет о поддержке предложений, внесенных Кабмином, и введении санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решением и регламентом Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, – убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви. Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Читайте также: США готовы усилить санкции против РФ ради прекращения войны в Украине