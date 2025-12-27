РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Обход санкций
399 8

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и применила ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синхронизация санкций с Великобританией

Как отмечается, первое решение (указ №997/2025) касается синхронизации санкций с Великобританией. Ограничения применены против:

  • восьми физических лиц,
  • 40 юридических лиц.

Это, в частности, граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, которые связаны с принудительной депортацией и перевоспитанием украинских детей, а также с поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения, используемых для производства ракет и дронов, которыми Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

Читайте также: США будут постепенно отменять санкции против РФ после окончания войны, - Зеленский

Так, в списке юридических лиц компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые, среди прочего, помогают РФ обходить международные санкции и поставляют промышленные станки, оборудование для авиатехники, компоненты для "шахедов", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.

Также часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорт российской нефти и обеспечение работы теневого флота.

В целом Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров в этом году, из них:

Читайте также: Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции для России

Ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН

Во втором решении (указ №998/2025) речь идет о поддержке предложений, внесенных Кабмином, и введении санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решением и регламентом Совета Евросоюза по ситуации в Южном Судане.

Под санкции попали восемь физических лиц, принадлежащих к военному руководству Южного Судана. Они причастны не только к продолжению боевых действий и препятствованию мирным переговорам, но и к актам насилия, в частности в отношении женщин и детей, – убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищениям, нападениям на больницы, школы и церкви. Среди них командующий Силами обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Читайте также: США готовы усилить санкции против РФ ради прекращения войны в Украине

Автор: 

Великобритания (5249) россия (98528) санкции (12112) Совбез ООН (1160)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому ми не перші - а синхронізуємо...?
показать весь комментарий
27.12.2025 16:45 Ответить
а китай засцало...
показать весь комментарий
27.12.2025 16:47 Ответить
без китаю не було би.....
показать весь комментарий
27.12.2025 17:21 Ответить
Велика Британія, США, ЄС, Японія, Канада що ви робите - ви ж руки потужному боневтіку з цією "синхронізациєю" викручуєте.
показать весь комментарий
27.12.2025 17:00 Ответить
Ту ну - невже тепер нафта і газ перестануть "текти" у Європу через територію України???
показать весь комментарий
27.12.2025 17:11 Ответить
А як , зрозуміло Трампу в неділю на це плювати, буде легітимність прийнятих "конвертною коаліцією" у ВР законів про референдум і т п вибори преза ...( наприклад через ДІЮ)
показать весь комментарий
27.12.2025 17:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eECkiwgvW4I

Железняк подробиці як накрили Зєльоноригів
показать весь комментарий
27.12.2025 17:51 Ответить
Треба було ще сильніше вдарити санкціями і в додаток ще раз перенакласти на Порошенка
показать весь комментарий
27.12.2025 17:38 Ответить
 
 