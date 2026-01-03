Присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою, - Зеленський
Остаточна кількість країн, що надішлють своїх військових в Україну в межах гарантій безпеки, наразі не відома, однак присутність військ Франції та Великої Британії є обов'язковою для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів.
Військова присутність партнерів в Україні
Так, Зеленський наголосив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, що має входити до "мирного" пакету, тому наразі не узгоджені важливі деталі, включно з тими, що стосуються військової присутності партнерів в Україні. Однак, за його словами, цей елемент є обов'язковим.
"Безумовно, для нас важлива (військова) присутність. І безумовно, не всі готові на це… Але присутність – один із важливих факторів, і навіть існування самої "Коаліції охочих" залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність", – зауважив президент.
Він наголосив, що остаточна кількість країн, що надішлють військових в Україну, стане зрозумілою лише після того, як почнеться ратифікаційний процес.
Потрібна підтримка парламенту
"Є парламентський вимір, тому що навіть якщо лідер готовий до тих чи інших рішень, готовий допомогти Україні, навіть якщо військові готові бути присутніми в Україні – все одно треба підтримка парламенту, згідно з Конституцією з багатьох країн Європи", – сказав Зеленський.
Також він зауважив, що "ми не можемо відповідати за парламенти інших країн".
Військова присутність Великої Британії і Франції є обов'язковою
Водночас, за словами Зеленського, окремі держави-партнери України, що беруть участь у коаліції, можуть утриматися від того, щоби надсилати в Україну війська, однак є і мінімальні вимоги.
"Головуючими (в "Коаліції охочих") є Британія і Франція. Ось їхня присутність військова, вона обов'язкова", – наголосив він.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч
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