Присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным, - Зеленский

Окончательное количество стран, которые отправят своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности, пока неизвестно, однако присутствие войск Франции и Великобритании является обязательным для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.

Военное присутствие партнеров в Украине

В частности, Зеленский подчеркнул, что пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно входить в "мирный" пакет, поэтому пока не согласованы важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия партнеров в Украине. Однако, по его словам, этот элемент является обязательным.

"Безусловно, для нас важно (военное) присутствие. И безусловно, не все готовы к этому... Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "Коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие", – отметил президент.

Он подчеркнул, что окончательное количество стран, которые пришлют военных в Украину, станет понятно только после того, как начнется ратификационный процесс.

Нужна поддержка парламента

"Есть парламентский аспект, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям, готов помочь Украине, даже если военные готовы присутствовать в Украине – все равно нужна поддержка парламента, согласно Конституции многих стран Европы", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что "мы не можем отвечать за парламенты других стран".

Военное присутствие Великобритании и Франции является обязательным

В то же время, по словам Зеленского, отдельные государства-партнеры Украины, участвующие в коалиции, могут воздержаться от отправки войск в Украину, однако есть и минимальные требования.

"Председателями (в "Коалиции желающих") являются Великобритания и Франция. Вот их военное присутствие, оно обязательно", – подчеркнул он.

Развертывание сил поддержки в Украине