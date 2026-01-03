РУС
1 003 11

Присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным, - Зеленский

Зеленский об иностранных войсках в Украине

Окончательное количество стран, которые отправят своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности, пока неизвестно, однако присутствие войск Франции и Великобритании является обязательным для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.

Военное присутствие партнеров в Украине

В частности, Зеленский подчеркнул, что пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно входить в "мирный" пакет, поэтому пока не согласованы важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия партнеров в Украине. Однако, по его словам, этот элемент является обязательным.

"Безусловно, для нас важно (военное) присутствие. И безусловно, не все готовы к этому... Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "Коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие", – отметил президент.

Он подчеркнул, что окончательное количество стран, которые пришлют военных в Украину, станет понятно только после того, как начнется ратификационный процесс.

Нужна поддержка парламента

"Есть парламентский аспект, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям, готов помочь Украине, даже если военные готовы присутствовать в Украине – все равно нужна поддержка парламента, согласно Конституции многих стран Европы", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что "мы не можем отвечать за парламенты других стран".

Военное присутствие Великобритании и Франции является обязательным

В то же время, по словам Зеленского, отдельные государства-партнеры Украины, участвующие в коалиции, могут воздержаться от отправки войск в Украину, однако есть и минимальные требования.

"Председателями (в "Коалиции желающих") являются Великобритания и Франция. Вот их военное присутствие, оно обязательно", – подчеркнул он.

Развертывание сил поддержки в Украине

+2
А британці та французи це знають?
03.01.2026 22:01 Ответить
+1
Про Парламент України ні слова.... "навіть якщо лідер готовий до тих чи інших рішень"... слово «лідер» не вживається у тексті Конституції України як офіційний термін для визначення посад чи ролей, хоча поняття лідерства (керівництва) закладене у функціях Президента (глава держави), Верховної Ради, Кабміну, суддів тощо, а термін «лідер» використовується у неофіційному вжитку для опису керівників у групах чи суспільстві. Конституція оперує юридично точними назвами, як-от "Президент України", "Народні депутати".
03.01.2026 22:06 Ответить
+1
Ти погано розумієш сенс фрази "коаліція ОХОЧИХ"?
03.01.2026 22:08 Ответить
Найвеличніший лідер буде читати Конституцію? Та вона вже запорошилася на полиці в його кабінеті....якщо звичайно ще там була.
03.01.2026 22:34 Ответить
Згадалось, як минулого року, ВБ готувала "план по розгортанню" військових/миротворців десь в західних областях... Але, за умови що рф дозволить. Сумніваюсь, що далі планів це пішло.
03.01.2026 22:07 Ответить
Якщо не прибули до 2026р. не буде і пізніше.
03.01.2026 22:08 Ответить
А что, британские и французские шашлычки лучше отечественных?
03.01.2026 22:13 Ответить
Знову шашлики в має.

Можна говорити мир скоро вже на 90 відсотків готовий, але від цих промов мир відсувається все далі і далі.
03.01.2026 22:20 Ответить
Але простіше говорити мир ось ось, 2-3 тижні і все, ми на вирішальній прямій, бо якщо бути чесними доведеться дійсно важко працювати. А так можна зайнятися болтологією, що не має до реальності ніякого відношення.
03.01.2026 22:23 Ответить
зрозуміло, бо Британія та Франція - ядерні держави..
і вони для гарантії безпеки ..
вже давно обов'язкові..
03.01.2026 22:34 Ответить
Вони будуть до першого прильота Іскандера. Така собі озброена місія ОБСЕ. За нас реально ніхто воювати не буде, тим паче помирати. Це-реальність.
03.01.2026 23:10 Ответить
 
 