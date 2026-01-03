Присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным, - Зеленский
Окончательное количество стран, которые отправят своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности, пока неизвестно, однако присутствие войск Франции и Великобритании является обязательным для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.
Военное присутствие партнеров в Украине
В частности, Зеленский подчеркнул, что пока нет окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно входить в "мирный" пакет, поэтому пока не согласованы важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия партнеров в Украине. Однако, по его словам, этот элемент является обязательным.
"Безусловно, для нас важно (военное) присутствие. И безусловно, не все готовы к этому... Но присутствие – один из важных факторов, и даже существование самой "Коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое присутствие", – отметил президент.
Он подчеркнул, что окончательное количество стран, которые пришлют военных в Украину, станет понятно только после того, как начнется ратификационный процесс.
Нужна поддержка парламента
"Есть парламентский аспект, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям, готов помочь Украине, даже если военные готовы присутствовать в Украине – все равно нужна поддержка парламента, согласно Конституции многих стран Европы", – сказал Зеленский.
Также он отметил, что "мы не можем отвечать за парламенты других стран".
Военное присутствие Великобритании и Франции является обязательным
В то же время, по словам Зеленского, отдельные государства-партнеры Украины, участвующие в коалиции, могут воздержаться от отправки войск в Украину, однако есть и минимальные требования.
"Председателями (в "Коалиции желающих") являются Великобритания и Франция. Вот их военное присутствие, оно обязательно", – подчеркнул он.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Можна говорити мир скоро вже на 90 відсотків готовий, але від цих промов мир відсувається все далі і далі.
і вони для гарантії безпеки ..
вже давно обов'язкові..