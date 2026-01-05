РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9085 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Гарантии безопасности для Украины
773 21

Вступление в ЕС является четкой гарантией безопасности для Украины, - Еврокомиссия

В ЕС назвали, что будет гарантией безопасности для Украины

В Еврокомиссии считают перспективу вступления в ЕС четкой гарантией безопасности для Украины.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Существует одна очень четкая гарантия безопасности, а именно – перспектива вступления Украины в ЕС", – сказала она.

По словам пресс-секретаря, членство в ЕС для Украины – это "часть того, что ЕС как таковой может предложить, независимо от того, что предложит "коалиция решительных".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным, - Зеленский

Другие гарантии безопасности

По словам Пиньо, этот вопрос будет обсуждаться завтра в Париже во время заседания "Коалиции желающих".

"Была проведена дополнительная работа, в частности по гарантиям безопасности, и именно эта работа будет представлена завтра, представлена и обсуждена лидерами.

Поэтому на данном этапе я не могу сказать больше. Но прогресс есть, и после завтрашней встречи мы, безусловно, сможем об этом вам сообщить", - добавила она.

Читайте: Давление на РФ, финансовая и военная поддержка Украины, переговоры о членстве в ЕС: Сибига подвел итоги года в отношениях с ЕС

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народы Европы видят, что вступление Украины не даст силы ЕС, а заберет ее, - Орбан

Автор: 

Еврокомиссия (1610) членство в ЕС (1211) гарантии безопасности (386)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
і поїхали по черговому колу жувати ту ж саму соплю!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:12 Ответить
+2
"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме - перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЙНА НА ДЕСЯТИЛІТТЯ
показать весь комментарий
05.01.2026 17:07 Ответить
+2
С двушечками на мааацкву мы увидим ЕС не ранее 22 века.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме - перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЙНА НА ДЕСЯТИЛІТТЯ
показать весь комментарий
05.01.2026 17:07 Ответить
Якщо щось працює, то навіщо від цього відмовлятися? Ефективно - от і чудово.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:09 Ответить
турки в НАТО і хер їм ЄС відкрило двері(щось працює,але щось зовсім не працює)
показать весь комментарий
05.01.2026 18:11 Ответить
потужна гарантія !

тільки аби в Дніпрі знову не розлилось на дорогах 300 тон олії, тепер вже європейської

.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:47 Ответить
Перспектива підвищення зарплати є найкращою гарантією бажання працювати понаднормово (а там або ішак, або падишах). Думай-те.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:08 Ответить
С двушечками на мааацкву мы увидим ЕС не ранее 22 века.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:09 Ответить
да ну нафіг ваше ЄС з мігрантами
показать весь комментарий
05.01.2026 17:12 Ответить
і поїхали по черговому колу жувати ту ж саму соплю!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:12 Ответить
Такою чіткою, що аж не можуть сказати, в чому її прикладний сенс.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:19 Ответить
Прикладний сенс є, але його озвучування - це московські наративи й іпсо)
показать весь комментарий
05.01.2026 17:27 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 17:46 Ответить
Так вступ до ЄС, чи перспектива вступу?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:21 Ответить
Вот очень хороший вопрос.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:29 Ответить
"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме - перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3593926

Завтраками з локшиною на вуха вирішили і далі кормити. Зі своїми перспективами. Навчилися у нато з їх мостами та відчиненими дверями
показать весь комментарий
05.01.2026 17:22 Ответить
..перспектива вступу України до ЄС", - сказала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3593926
- хтось може пояснити - мова про вступ в ЄС всієї України - із Кримом та Донбасом ?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:27 Ответить
С населением у которой будут украинские паспорта.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:31 Ответить
Круто ... Тобто - на окупованих територіях мільйони людей з українськими паспортами . І в разі вступу України в ЄС виявиться , що на окупованій території мешкають мільйони громадян Європейського Союзу ?!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:41 Ответить
А що, Європейський Союз - то військовий оборонний блок? 🤔
показать весь комментарий
05.01.2026 17:31 Ответить
Вступ до клубу шахістів не дасть гарантії, що на вулиці не отримаєш пздлєй.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:41 Ответить
Вважають они! Не то что комментировать, читать уже такие высказывания евро бюрократов стыдно. Перспектива чего то, будет гарантией!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:50 Ответить
після закінчення війни, гарантією внутрішньої безпеки для України є обов'язкова жорстка люстрація з повною забороною на ряд професій а також займання любих керівних крісел: у владних структурах , ідеологічних, освітніх, пов'язаних з державною таємницею та подібних, для всих осіб пов'язаних з членством в таких партіях як риги, батьківщинівці та всі інші. а в перехідному періоді, в анкеті повинні з'явитись особливі і окремі параграфи -чи були членом партії слуги наріда особисто, або ваші родичі; яким чином ухилялись від мобілізації під час війни; служили в тцк, чи ні; .... інакше, історія країни піде по новому колу.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:59 Ответить
 
 