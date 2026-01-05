Вступление в ЕС является четкой гарантией безопасности для Украины, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии считают перспективу вступления в ЕС четкой гарантией безопасности для Украины.
Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
"Существует одна очень четкая гарантия безопасности, а именно – перспектива вступления Украины в ЕС", – сказала она.
По словам пресс-секретаря, членство в ЕС для Украины – это "часть того, что ЕС как таковой может предложить, независимо от того, что предложит "коалиция решительных".
Другие гарантии безопасности
По словам Пиньо, этот вопрос будет обсуждаться завтра в Париже во время заседания "Коалиции желающих".
"Была проведена дополнительная работа, в частности по гарантиям безопасности, и именно эта работа будет представлена завтра, представлена и обсуждена лидерами.
Поэтому на данном этапе я не могу сказать больше. Но прогресс есть, и после завтрашней встречи мы, безусловно, сможем об этом вам сообщить", - добавила она.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности Украины.
тільки аби в Дніпрі знову не розлилось на дорогах 300 тон олії, тепер вже європейської
.
Завтраками з локшиною на вуха вирішили і далі кормити. Зі своїми перспективами. Навчилися у нато з їх мостами та відчиненими дверями
- хтось може пояснити - мова про вступ в ЄС всієї України - із Кримом та Донбасом ?