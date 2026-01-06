Припинення вогню має зберегти суверенітет України й бути підкріплене гарантіями США та Європи, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що метою дипломатичних зусиль Берліна та його партнерів є припинення вогню, яке збереже суверенітет України.

Про це йдеться в листі Мерца до членів фракцій ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі, опублікованому виданням Politico, передає Цензор.НЕТ.

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За словами канцлера, дипломатична робота відбувається в умовах обмеженої готовності Росії до переговорів, внутрішніх викликів для України та змін у трансатлантичній співпраці. Водночас Німеччина дотримується чіткого курсу на досягнення припинення вогню, яке не ставитиме під сумнів український суверенітет.

Мерц підкреслив, що на відміну від Мінських домовленостей, майбутнє припинення вогню має бути підкріплене реальними гарантіями безпеки з боку США та Європи. За його словами, європейські країни прагнуть відігравати активну роль у формуванні миру, що можливе лише за умов сильної та єдиної Європи.

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Співпраця

Канцлер також повідомив, що у новорічний період активно працював з Україною, європейськими партнерами та урядом США над можливими кроками до припинення вогню. Він нагадав, що рішення Європейської ради від 19 грудня створили фінансові передумови для довгострокової підтримки України в її обороні від російської агресії.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів у нашій рішучості", - наголосив Мерц.

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