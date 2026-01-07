Швеція готова надати винищувачі Gripen для гарантій безпеки України, але є умова, - Крістерссон

Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон написав у соцмережі Х.

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Прогрес на зустрічі "Коаліції охочих"

За словами Крістерссона, під час зустрічі в Парижі члени "Коаліції охочих", Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - додав він.

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Роль Швеції

Зокрема, як наголосив Крістерссон, розглядається можливість надання винищувачів Gripen для контролю повітряного простору над Україною, залучення морських спроможностей до розмінування акваторії Чорного моря, а також подальша підготовка українського офіцерського складу.

Водночас Крістерссон уточнив, що втілення цих ініціатив залежить від виконання низки передумов, серед яких - підписання мирної угоди, чітке визначення мандату багатонаціональних сил та отримання згоди парламенту Швеції.

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"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - резюмував він.

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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