Швеція готова надати винищувачі Gripen для гарантій безпеки України, але є умова, - Крістерссон
Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон написав у соцмережі Х.
Прогрес на зустрічі "Коаліції охочих"
За словами Крістерссона, під час зустрічі в Парижі члени "Коаліції охочих", Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру.
"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - додав він.
Роль Швеції
Зокрема, як наголосив Крістерссон, розглядається можливість надання винищувачів Gripen для контролю повітряного простору над Україною, залучення морських спроможностей до розмінування акваторії Чорного моря, а також подальша підготовка українського офіцерського складу.
Водночас Крістерссон уточнив, що втілення цих ініціатив залежить від виконання низки передумов, серед яких - підписання мирної угоди, чітке визначення мандату багатонаціональних сил та отримання згоди парламенту Швеції.
"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - резюмував він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
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