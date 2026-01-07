РУС
Встреча коалиции желающих
4 224 18

Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон

gripen для Украины

Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети Х.

Прогресс на встрече "Коалиции желающих"

По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены "Коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова содействовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - добавил он.

Читайте также: Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей

Роль Швеции

В частности, как подчеркнул Кристерссон, рассматривается возможность предоставления истребителей Gripen для контроля воздушного пространства над Украиной, привлечения морских сил к разминированию акватории Черного моря, а также дальнейшая подготовка украинского офицерского состава.

В то же время Кристерссон уточнил, что реализация этих инициатив зависит от выполнения ряда предварительных условий, среди которых - подписание мирного соглашения, четкое определение мандата многонациональных сил и получение согласия парламента Швеции.

Читайте также: Украина и США обсудили дипломатический путь завершения войны, - Зеленский

"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - резюмировал он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте: Андрей Бабиш назвал условие дальнейшего действия инициативы по боеприпасам

Автор: 

Швеция (1084) Ульф Кристерссон (26) гарантии безопасности (388) Коалиция желающих (112)
Топ комментарии
+11
Офігенні миротворці. Коли закінчиться війна, ви, сцикуни, і на не на.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:17 Ответить
+8
Ще одні зливаються в унітаз. Коаліція смердючих обісцяних.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:31 Ответить
+6
Одним словом, ніколи.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:17 Ответить
Офігенні миротворці. Коли закінчиться війна, ви, сцикуни, і на не на.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:17 Ответить
Одним словом, ніколи.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:17 Ответить
Чергове була біла бла
показать весь комментарий
07.01.2026 07:22 Ответить
вся надія на Рафале
показать весь комментарий
07.01.2026 07:27 Ответить
Прогрес на зустрічі "Коаліції хохочих"
показать весь комментарий
07.01.2026 07:28 Ответить
Ще одні зливаються в унітаз. Коаліція смердючих обісцяних.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:31 Ответить
в перемоги багато батьків, а поразка сирота. Те що ми програємо розгромно всім очевидно.

- 18-22 ВЕСЬ мобпотенціал розпущено
- економіка НЕ РОБИТЬ НІФІГА, ні снарядів і ні патронів
- корупція робить будь-що паралізованим

ВСІ ВСЕ БАЧАТЬ. Від нас вимагається зараз лише одне - своїми тілами дати час щоб ЕС встигли озброїтись, а потім РФ на них озброїних і не піде
показать весь комментарий
07.01.2026 07:36 Ответить
А київський тцк написав що у всьому винні ухилянти. Вони вороги,покидьки і т.д.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:35 Ответить
Другий сезон серіалу "Женевський Саміт Миру" виявився ще безглуздішим та передбачуванішим за перший.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:38 Ответить
Світ перетворюється на зону брехні піару і популізму А Україна в цьому відношенні ще і в найормпованішу і зрадливу державу.,а по піару і брехні---чемпіон світу.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:43 Ответить
Не плутайте Україну з гендлярами-гешефтниками.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:26 Ответить
Привід швендяє Європой, привід охочизма...
показать весь комментарий
07.01.2026 07:54 Ответить
Офігенний перемовник Зєлєнскій. До того Швеція погоджувалася надати "Гріппени" без підписарря жодної угоди.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:27 Ответить
Я так зрозумів - поки по тій еуропі шось конкретно не ***** вона хрен заворушиться...і то не факт
показать весь комментарий
07.01.2026 08:01 Ответить
Коли закінчиться війна?
показать весь комментарий
07.01.2026 08:05 Ответить
От коли Україна переможе, тоді і літаки дамо. Ці хом'яки не розуміють, що якби не ЗСУ, вже був би Європєйський федеральний округ РФ
показать весь комментарий
07.01.2026 09:02 Ответить
Я буду вас лечить после того, как вы умрете.😎
показать весь комментарий
07.01.2026 09:05 Ответить
 
 