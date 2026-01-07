Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон
Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети Х.
Прогресс на встрече "Коалиции желающих"
По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены "Коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.
"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова содействовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - добавил он.
Роль Швеции
В частности, как подчеркнул Кристерссон, рассматривается возможность предоставления истребителей Gripen для контроля воздушного пространства над Украиной, привлечения морских сил к разминированию акватории Черного моря, а также дальнейшая подготовка украинского офицерского состава.
В то же время Кристерссон уточнил, что реализация этих инициатив зависит от выполнения ряда предварительных условий, среди которых - подписание мирного соглашения, четкое определение мандата многонациональных сил и получение согласия парламента Швеции.
"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - резюмировал он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
