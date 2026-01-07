РУС
Украина и США обсудили дипломатический путь завершения войны, - Зеленский

Зеленский обсудил с представителями США окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжил обсуждение дипломатического пути окончания войны с командой президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент поблагодарил Америку за готовность предоставить backstop во всех направлениях, включая гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня и восстановление.

Зеленский отметил, что 7 января в Париже украинские и американские команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны.

Вопрос территорий – самый сложный

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных усилиях после встречи "Коалиции желающих", однако дискуссии по территориям продолжатся.

Об этом он сказал после встречи в Париже, цитирует Sky News. 

Оценка переговоров

"Сегодняшняя встреча была важной, и мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы слышали, как президент Зеленский и другие люди здесь говорили о территориальных вопросах. Это будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти обсуждения. Надеемся, мы сможем достичь определенных компромиссов по этому поводу", - заявил Виткофф.

В то же время американский чиновник добавил, что "мы здесь, чтобы быть посредниками и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этого".

Гарантии для Украины

"Президент Трамп твердо, горячо верит, что эти убийства должны прекратиться, что резня должна прекратиться, и мы все здесь настроены быть частью этого", - подчеркнул Уиткофф.

В то же время, по словам посланника США Джареда Кушнера, вопросы гарантий безопасности для Украины подробно обсуждались во время консультаций между Трампом и Зеленским в Мар-а-Лаго.

"Большинство – если не все – вопросы относительно гарантий безопасности уже удалось решить. Если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после соглашения будет в безопасности, будет иметь надежный механизм сдерживания, чтобы это больше не повторилось", - добавил Кушнер.

Що буде з українцями на окупованих територіях України? Чи Гарант конституції України їх здав на закатування? Чому про цих українців ніхто не говорить?
07.01.2026 01:13 Ответить
Українці на окупованих територіях давно вже виїхали звідти або живуть своїм життям.
07.01.2026 01:30 Ответить
фотка на новині зачьотна - акторський ідіотизм на ліцо всєй морди
07.01.2026 01:49 Ответить
Це неправда. На окупованих територіях України поки що мільйони українців живуть а сотні тисяч вже вивезені до російських таборів. Скільки закатовано в росії та на окупованих територіях України точно не відомо поки що. І за цих українців несе відповідальність Гарант конституції України.
07.01.2026 02:31 Ответить
а 70 тис.ще й підписало контракт з мо рф
07.01.2026 02:44 Ответить
"Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/17592 повідомив, що продовжив обговорення...."

нице та смішне створіння

.
07.01.2026 01:35 Ответить
Наверное будет так же как и 11 лет до этого я так думаю?
07.01.2026 02:24 Ответить
Так США ж вже навіть сказали, що гарантують ненапад логістикою.

У разі нападу Роісі на Україну DHL вчасно доставить ЗЄ найкращі побажання та кепку Трампа згідно декларації про наміри.
07.01.2026 01:22 Ответить
Чергова пуста балаканина нi про що
07.01.2026 01:29 Ответить
Говорили балакали а все казна що.
07.01.2026 03:52 Ответить
Обговорюваннями ситий не будеш.
07.01.2026 04:38 Ответить
А перемога,шашлычки,кава в Ялте т.д.?
07.01.2026 08:44 Ответить
 
 