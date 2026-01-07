Украина и США обсудили дипломатический путь завершения войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжил обсуждение дипломатического пути окончания войны с командой президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент поблагодарил Америку за готовность предоставить backstop во всех направлениях, включая гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня и восстановление.

Зеленский отметил, что 7 января в Париже украинские и американские команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны.

Вопрос территорий – самый сложный

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных усилиях после встречи "Коалиции желающих", однако дискуссии по территориям продолжатся.

Об этом он сказал после встречи в Париже, цитирует Sky News.

Оценка переговоров

"Сегодняшняя встреча была важной, и мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы слышали, как президент Зеленский и другие люди здесь говорили о территориальных вопросах. Это будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти обсуждения. Надеемся, мы сможем достичь определенных компромиссов по этому поводу", - заявил Виткофф.

В то же время американский чиновник добавил, что "мы здесь, чтобы быть посредниками и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этого".

Гарантии для Украины

"Президент Трамп твердо, горячо верит, что эти убийства должны прекратиться, что резня должна прекратиться, и мы все здесь настроены быть частью этого", - подчеркнул Уиткофф.

В то же время, по словам посланника США Джареда Кушнера, вопросы гарантий безопасности для Украины подробно обсуждались во время консультаций между Трампом и Зеленским в Мар-а-Лаго.

"Большинство – если не все – вопросы относительно гарантий безопасности уже удалось решить. Если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после соглашения будет в безопасности, будет иметь надежный механизм сдерживания, чтобы это больше не повторилось", - добавил Кушнер.

