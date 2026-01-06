Рим исключил участие итальянских военных в гарантиях безопасности Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Италии.

Глава итальянского правительства подтвердила неизменную поддержку безопасности Украины, однако подчеркнула принципиальные ограничения, которых придерживается Рим в этом вопросе. Речь идет, в частности, об исключении возможности привлечения итальянских военных к операциям непосредственно на украинской территории.

Позиция Италии по гарантиям безопасности

В заявлении отмечается, что Мелони подтвердила ключевые подходы итальянского правительства к вопросам безопасности Украины.

"Премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", - отмечается в документе.

Также Италия неоднократно подчеркивала, что участие государств в любых инициативах в области безопасности должно быть добровольным и соответствовать национальным конституционным процедурам.

Саммит в Париже и итоговые договоренности

Встреча "Коалиции желающих" на уровне лидеров состоялась во вторник, 6 января, в Париже. В ходе переговоров участники обсуждали согласование общей позиции Украины, Европейского Союза и США, а также возможные форматы механизмов безопасности после установления перемирия.

По итогам саммита Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Документ рассматривается как первый шаг в направлении возможного размещения контингента западных стран.

США заявили о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже.

