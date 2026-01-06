РУС
Новости Встреча коалиции желающих
403 21

Рим исключил участие итальянских военных в гарантиях безопасности Украины

Италия не будет направлять свои войска в Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте правительства Италии.

Глава итальянского правительства подтвердила неизменную поддержку безопасности Украины, однако подчеркнула принципиальные ограничения, которых придерживается Рим в этом вопросе. Речь идет, в частности, об исключении возможности привлечения итальянских военных к операциям непосредственно на украинской территории.

Читайте также: США помогут гарантировать прекращение огня в Украине разведкой и логистикой, - проект заявления "Коалиции желающих"

Позиция Италии по гарантиям безопасности

В заявлении отмечается, что Мелони подтвердила ключевые подходы итальянского правительства к вопросам безопасности Украины.

"Премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", - отмечается в документе.

Также Италия неоднократно подчеркивала, что участие государств в любых инициативах в области безопасности должно быть добровольным и соответствовать национальным конституционным процедурам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет сложнее: итальянский премьер Мелони предупредила о вызовах в 2026 году

Саммит в Париже и итоговые договоренности

Встреча "Коалиции желающих" на уровне лидеров состоялась во вторник, 6 января, в Париже. В ходе переговоров участники обсуждали согласование общей позиции Украины, Европейского Союза и США, а также возможные форматы механизмов безопасности после установления перемирия.

По итогам саммита Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Документ рассматривается как первый шаг в направлении возможного размещения контингента западных стран.

Читайте: В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ

Топ комментарии
+10
просто є охочі до пустого 3,14здежа і не більше
показать весь комментарий
06.01.2026 23:42 Ответить
+4
А так лыбилась зе
показать весь комментарий
06.01.2026 23:42 Ответить
+1
Якщо не помиляюсь, раніше ця Мелоні більше всіх говорила, що Україні потрібно дати "гарантії безпеки" по типу "5 статті НАТО"...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
просто є охочі до пустого 3,14здежа і не більше
показать весь комментарий
06.01.2026 23:42 Ответить
Ось така «охота» у політика з Італії…
Римські легіони, це колись було!!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 23:53 Ответить
А так лыбилась зе
показать весь комментарий
06.01.2026 23:42 Ответить
Якщо не помиляюсь, раніше ця Мелоні більше всіх говорила, що Україні потрібно дати "гарантії безпеки" по типу "5 статті НАТО"...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:45 Ответить
Ви читали 5 статтю статута?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:54 Ответить
А пам'ятаєте як вона перекривила Орбана, та робила гримаси в його сторони. Скажіть крута 😎😎😎 була. Тут більшість кип'ятком.... Оце я розумію підтримка 🤣🤣🤣. Ото силище 🤣🤣.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:46 Ответить
Ішак давай по наступному кругу в турне,щось вони там не зрозуміли
показать весь комментарий
06.01.2026 23:46 Ответить
Я на місці ішака перейшов би до погроз відкрити кордони на пару тижнів )) щоб всякі мелонії до тями прийшли )
показать весь комментарий
06.01.2026 23:52 Ответить
Мелоні не винувата,що в одній частині Європи виявилось велике скупчення дурнуватих .
показать весь комментарий
06.01.2026 23:59 Ответить
Ну так, це ж треба було, не маючи своєї армії, вляпатись у війну з ядерною країною. Це не просто дурість. Це якийсь суїцидальний мазохізм.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:01 Ответить
При чому тут обрання клоуна? Війна почалася ще до виборів клоуна. Коли українці масово заявили, що вони хочуть бути незалежними від імперії. Ну, хочете бути незалежними? То будьте готові за це вмерти, бо імперія не дасть вам незалежність просто так.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:07 Ответить
Наріт в 2019р вибрав самознищення
показать весь комментарий
07.01.2026 00:05 Ответить
Нарід коли голосно заявив, що більше не хоче бути під кремлівським керівництвом? Ось саме тоді цим вибісили пуйла! І тоді пуйло почав діяти.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:09 Ответить
Причому тут 2019? Коли вже в вас у мозку запрацюють причинно-наслідкові зв'язки?
показать весь комментарий
07.01.2026 00:10 Ответить
Та й нічого би не було.Наші люди в порівнянні не роблять злочинів там.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:11 Ответить
Бо розуміє, що всі ці перемир'я ******/кацапами буде використано для відновлення боєздатності та подальшому відновленням баєвих дій.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:47 Ответить
Коаліція охочих=коаліція імпотентів
показать весь комментарий
06.01.2026 23:56 Ответить
Гарантія безпеки це ******* винищувачі в високоточна зброя, але вони зассють передавати побоюючись ескалації
показать весь комментарий
06.01.2026 23:57 Ответить
Це за Рококо образилися?))
показать весь комментарий
07.01.2026 00:12 Ответить
Ну в недавній історії Італійські війська великими перемогами не відрізнялись. Головне щоб допомогли зброєю і на те будемо вдячні.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:12 Ответить
 
 