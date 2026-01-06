Рим виключив участь італійських військових у гарантіях безпеки України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду Італії.

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Глава італійського уряду підтвердила незмінну підтримку безпеки України, однак наголосила на принципових обмеженнях, яких дотримується Рим у цьому питанні. Йдеться, зокрема, про виключення можливості залучення італійських військових до операцій безпосередньо на українській території.

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Позиція Італії щодо гарантій безпеки

У заяві зазначається, що Мелоні підтвердила ключові підходи італійського уряду до питань безпеки України.

"Прем’єр Мелоні підтвердила деякі основні положення позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення використання італійських військ на території України", – наголошується в документі.

Також Італія неодноразово підкреслювала, що участь держав у будь-яких безпекових ініціативах має бути добровільною та відповідати національним конституційним процедурам.

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Саміт у Парижі та підсумкові домовленості

Зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів відбулася у вівторок, 6 січня, в Парижі. Під час переговорів учасники обговорювали узгодження спільної позиції України, Європейського Союзу та США, а також можливі формати безпекових механізмів після встановлення перемир’я.

За підсумками саміту Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території. Документ розглядається як перший крок у напрямку можливого розміщення контингенту західних країн.

США заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі.

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