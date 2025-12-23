Буде складніше: італійська прем’єрка Мелоні попередила про виклики у 2026 році

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні попередила, що 2026 рік може стати ще складнішим.

Її слова наводить інформаційне агентство ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мелоні звернулася до співробітників своєї резиденції напередодні різдвяних канікул і закликала їх добре відпочити під час свят.

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Мелоні зазначила, що минулий рік був непростим для всіх, але наступний обіцяє бути ще більш складним. Лише злагоджена робота уряду дозволить ефективно реагувати на виклики та потреби країни.

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Виклики для уряду

Прем’єрка наголосила, що Італія стикається з важливими завданнями у 2026 році. За її словами, успіх залежить від роботи всієї команди уряду та спільних зусиль для досягнення результатів.

"Я вас люблю. Ми — родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!" — сказала Мелоні.

Прем’єрка підкреслила, що єдність та злагодженість у команді уряду є ключовими для подолання викликів. Вона закликала співробітників налаштовуватися на роботу та ефективно виконувати поставлені завдання.

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Мелоні заявила про ризики для Європи

Раніше італійська прем'єрка заявляла, що нова стратегія національної безпеки президента США Дональда Трампа має стати серйозним сигналом для європейських держав.

За її словами, підхід Вашингтона свідчить про зміну ролі США у питаннях безпеки на Європейському континенті та вимагає від ЄС більшої відповідальності за власну оборону.

До слова, Джорджа Мелоні 90 хвилин вмовляла Зеленського на поступки і просила погодитися на умови Трампа.

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