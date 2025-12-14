Стратегія нацбезпеки Трампа: Мелоні заявила про ризики для Європи

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що нова стратегія національної безпеки президента США Дональда Трампа має стати серйозним сигналом для європейських держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

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За словами очільниці італійського уряду, підхід Вашингтона свідчить про зміну ролі США у питаннях безпеки на Європейському континенті та вимагає від ЄС більшої відповідальності за власну оборону.

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Позиція Мелоні щодо Європи та України

Джорджа Мелоні наголосила, що стратегія Дональда Трампа фактично вказує на намір Сполучених Штатів поступово зменшувати свою присутність у Європі. Водночас вона підтвердила єдність правлячої коаліції в Італії, попри внутрішні дискусії, зокрема з питань підтримки України.

"Ми хочемо мати Італію, яка лояльна до своїх партнерів, але нікому не підпорядковується", – заявила прем’єр-міністерка.

Вона підкреслила, що Рим підтримує Україну з початку повномасштабної війни та не має наміру змінювати цю позицію.

"Саме тому ми стояли поруч з Україною з першого дня. І саме тому ми продовжуватимемо це робити – заради справедливості та для захисту наших національних інтересів і безпеки", – додала Мелоні.

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Італія та ще три держави ЄС закликали шукати альтернативу кредиту Україні

Тим часом Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії щодо пошуку альтернатив схемі надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Це ставить під загрозу плани ЄС щодо ухвалення так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті наступного тижня.

Нагадаємо, Європейський Союз 12 грудня домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

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