Стратегия нацбезопасности Трампа: Мелони заявила о рисках для Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа должна стать серьезным сигналом для европейских государств.

По словам главы итальянского правительства, подход Вашингтона свидетельствует об изменении роли США в вопросах безопасности на Европейском континенте и требует от ЕС большей ответственности за собственную оборону.

Позиция Мелони в отношении Европы и Украины

Джорджия Мелони подчеркнула, что стратегия Дональда Трампа фактически указывает на намерение Соединенных Штатов постепенно уменьшать свое присутствие в Европе. В то же время она подтвердила единство правящей коалиции в Италии, несмотря на внутренние дискуссии, в частности по вопросам поддержки Украины.

"Мы хотим иметь Италию, которая лояльна к своим партнерам, но никому не подчиняется", – заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что Рим поддерживает Украину с начала полномасштабной войны и не намерен менять эту позицию.

"Именно поэтому мы стояли рядом с Украиной с первого дня. И именно поэтому мы будем продолжать это делать – ради справедливости и для защиты наших национальных интересов и безопасности", – добавила Мелони.

Италия и еще три государства ЕС призвали искать альтернативу кредиту Украине

Между тем Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов.

Это ставит под угрозу планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.

Напомним, Европейский Союз 12 декабря договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

