Стратегия нацбезопасности Трампа: Мелони заявила о рисках для Европы
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа должна стать серьезным сигналом для европейских государств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
По словам главы итальянского правительства, подход Вашингтона свидетельствует об изменении роли США в вопросах безопасности на Европейском континенте и требует от ЕС большей ответственности за собственную оборону.
Позиция Мелони в отношении Европы и Украины
Джорджия Мелони подчеркнула, что стратегия Дональда Трампа фактически указывает на намерение Соединенных Штатов постепенно уменьшать свое присутствие в Европе. В то же время она подтвердила единство правящей коалиции в Италии, несмотря на внутренние дискуссии, в частности по вопросам поддержки Украины.
"Мы хотим иметь Италию, которая лояльна к своим партнерам, но никому не подчиняется", – заявила премьер-министр.
Она подчеркнула, что Рим поддерживает Украину с начала полномасштабной войны и не намерен менять эту позицию.
"Именно поэтому мы стояли рядом с Украиной с первого дня. И именно поэтому мы будем продолжать это делать – ради справедливости и для защиты наших национальных интересов и безопасности", – добавила Мелони.
Италия и еще три государства ЕС призвали искать альтернативу кредиту Украине
Между тем Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов.
Это ставит под угрозу планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.
- Напомним, Европейский Союз 12 декабря договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.
