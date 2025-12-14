РУС
Стратегия нацбезопасности Трампа: Мелони заявила о рисках для Европы

Джорожа Мелони назвала риски для Европы из-за стратегии нацбезопасности Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа должна стать серьезным сигналом для европейских государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По словам главы итальянского правительства, подход Вашингтона свидетельствует об изменении роли США в вопросах безопасности на Европейском континенте и требует от ЕС большей ответственности за собственную оборону.

Позиция Мелони в отношении Европы и Украины

Джорджия Мелони подчеркнула, что стратегия Дональда Трампа фактически указывает на намерение Соединенных Штатов постепенно уменьшать свое присутствие в Европе. В то же время она подтвердила единство правящей коалиции в Италии, несмотря на внутренние дискуссии, в частности по вопросам поддержки Украины.

"Мы хотим иметь Италию, которая лояльна к своим партнерам, но никому не подчиняется", – заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что Рим поддерживает Украину с начала полномасштабной войны и не намерен менять эту позицию.

"Именно поэтому мы стояли рядом с Украиной с первого дня. И именно поэтому мы будем продолжать это делать – ради справедливости и для защиты наших национальных интересов и безопасности", – добавила Мелони.

Италия и еще три государства ЕС призвали искать альтернативу кредиту Украине

Между тем Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов.

Это ставит под угрозу планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.

  • Напомним, Европейский Союз 12 декабря договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

безопасность (1152) Евросоюз (17948) Джорджа Мелони (163)
Розпочали просинатися - але ще сонні мухи...
показать весь комментарий
14.12.2025 20:06 Ответить
Так, пані Мелоні, так, ваш кумир - не герой, а звичайний пройдисвіт без честі, совісті і словп і він здасть вас з Італією так само, як і Мерца з Німеччиною, чи Зєлєнского з Україною. Будильник вже розривається - пора просинатись.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:07 Ответить
Пане Ростислав! Гарний і справедливий Ваш допис. Тільки не поєднуйте призвище зеленського з Україною! ...він теж звичайний пройдисвіт без честі, совісті ( та ще й паталогічний брехун) і він ЗДАВАВ НАС .. з першого дня.. .коли став президентом.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:29 Ответить
Я про це писав ще у 2019-му році, до виборів. Зєлєнского я згадую поруч з Україною лише тому, що Трамп здасть як Україну, так і Зєлєнского, чи умовного Порошенка. Це ми розуміємо різницю, а для трампа це все навіть не товар, а порожня тара. І це власне погано, що саме наші виборці поєднали Зєлєнского і Україну, хоча для мене цей сиибіоз (Симбіо́з - взаємодія й співіснування різних біологічних видів в екосистемі.) є дивним з огляду на те, що вигоду тут отримує лише один вид - людина в кріслі президента за рахунок іншого - держави і громадян.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:53 Ответить
..згоден з Вами в основних тезисах... Крім умовного Порошенка... Не думаю..що до Пороха у Трампа було б подібне відношення..як до піськограя... Ви ж прекрасно розумієте... що аналітичні відділки при Президентах всіх країн достатньо добре вивчили Пороха і зеленого. І яким би дурнем не був Трамп... матеріали стосовно кожного він вивчив. Сподіваюся..що розумові... політичні..економічні здібності Пороха і зеленого порівнювати не має сенсу. Ото ..єдине... про що я і написав зараз.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:59 Ответить
Так може вже перестанете Тромбу вилизувати сраку і не боятися сказати йому правду? А то весь світ зараз нагадує велику Сосію, де коню який везе віз у прірву продовжують лизати сраку
показать весь комментарий
14.12.2025 20:13 Ответить
Та чого ще чекати від замореного і сонного фігуранта "файлів Епштейна".



показать весь комментарий
14.12.2025 20:39 Ответить
Забудьте про сша як про першу державу світу. Зараз там торгаші, які продадуть все, що зможуть продати.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:46 Ответить
 
 