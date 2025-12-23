РУС
3 184 21

Будет сложнее: итальянский премьер Мелони предупредила о вызовах в 2026 году

Мелони о 2026 году

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что 2026 год может стать еще более сложным.

Ее слова приводит информационное агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

Мелони обратилась к сотрудникам своей резиденции накануне рождественских каникул и призвала их хорошо отдохнуть во время праздников.

Мелони отметила, что прошлый год был непростым для всех, но следующий обещает быть еще более сложным. Только слаженная работа правительства позволит эффективно реагировать на вызовы и потребности страны.

Вызовы для правительства

Премьер подчеркнула, что Италия сталкивается с важными задачами в 2026 году. По ее словам, успех зависит от работы всей команды правительства и совместных усилий для достижения результатов.

"Я вас люблю. Мы — семья, мы ссоримся целый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже! Поэтому советую вам хорошо отдохнуть во время этих каникул!" — сказала Мелони.

Премьер подчеркнула, что единство и слаженность в команде правительства являются ключевыми для преодоления вызовов. Она призвала сотрудников настраиваться на работу и эффективно выполнять поставленные задачи.

Мелони заявила о рисках для Европы

Ранее итальянский премьер заявляла, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа должна стать серьезным сигналом для европейских государств.

По ее словам, подход Вашингтона свидетельствует об изменении роли США в вопросах безопасности на Европейском континенте и требует от ЕС большей ответственности за собственную оборону.

+5
Тому що - "УкраїнацеЄвропа" ... треба ж знати що в нас дома робиться
23.12.2025 22:22 Ответить
+5
Страшні складнощі у італійців. Відсоток вживання піци в порівнянні зі спагетті може знизитися.😱
23.12.2025 22:22 Ответить
+2
Не зрозуміло, а навіщо нам в Україні знати про те, що прем'єрка Італії, побажала своїм підлеглим "гарно відпочити"?
23.12.2025 22:19 Ответить
Не зрозуміло, а навіщо нам в Україні знати про те, що прем'єрка Італії, побажала своїм підлеглим "гарно відпочити"?
23.12.2025 22:19 Ответить
Тому що - "УкраїнацеЄвропа" ... треба ж знати що в нас дома робиться
23.12.2025 22:22 Ответить
Дійсно, нас же "приймуть в ЄС" до 2027 року... Потрібно готуватись до сладних часів.
23.12.2025 22:27 Ответить
Ну , так - треба ж звикати потроху ...))
23.12.2025 22:30 Ответить
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
😂
24.12.2025 08:38 Ответить
Страшні складнощі у італійців. Відсоток вживання піци в порівнянні зі спагетті може знизитися.😱
23.12.2025 22:22 Ответить
Жити будете погано, але недовго.
23.12.2025 22:23 Ответить
Будем переходити на середземнеморську дієту - Мелоні
23.12.2025 22:26 Ответить
Ты девочька страну свою убиваешь мусульманам тварюка!все вы одинаковые хошие вруны перед выборами а потом всё наоборот!!!
23.12.2025 22:27 Ответить
Всё дело в том что христианская страна должна быть христианской!Пипец какая туча чёрножопых полный пипец!!!наглые вонючие!!!наркотики толкают повсеместно!!!и срали на полицию!!!мелони ты ДУРА и окружение твоё!!!
23.12.2025 22:31 Ответить
Как раз таки она наоборот.НЕдаром Мелони одна из любимых политиков Трампа в Европе
23.12.2025 22:43 Ответить
Європейцям доведеться збільшити кількість самітів та підбадьорюючих виступів а-ля "Українці дуже гарно тримаються". Головну тему треба придумати нову замість гарантій безпеки. Рік буде складнішим у ельфів.
23.12.2025 22:29 Ответить
Щось в неї компас розпочав збої давати - невже десь метал поряд лежить чи вибори попереду?
23.12.2025 22:30 Ответить
У тебе міністр оборони виглядає як Беніто Мусоліні. Чого тобі боятися?

23.12.2025 22:40 Ответить
Сказав би що у владі багато випадкових дурочек, але ж і чоловіки все дебілоїди яких пошукати.
23.12.2025 22:52 Ответить
А что там случилось такое? Ювентус в лигу чемпионов вроде прошел.
23.12.2025 22:55 Ответить
про що вона? у них теж дві черги відключення електроенергії на добу?
23.12.2025 22:59 Ответить
 
 