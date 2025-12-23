Будет сложнее: итальянский премьер Мелони предупредила о вызовах в 2026 году

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что 2026 год может стать еще более сложным.

Мелони обратилась к сотрудникам своей резиденции накануне рождественских каникул и призвала их хорошо отдохнуть во время праздников.

Мелони отметила, что прошлый год был непростым для всех, но следующий обещает быть еще более сложным. Только слаженная работа правительства позволит эффективно реагировать на вызовы и потребности страны.

Вызовы для правительства

Премьер подчеркнула, что Италия сталкивается с важными задачами в 2026 году. По ее словам, успех зависит от работы всей команды правительства и совместных усилий для достижения результатов.

"Я вас люблю. Мы — семья, мы ссоримся целый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже! Поэтому советую вам хорошо отдохнуть во время этих каникул!" — сказала Мелони.

Премьер подчеркнула, что единство и слаженность в команде правительства являются ключевыми для преодоления вызовов. Она призвала сотрудников настраиваться на работу и эффективно выполнять поставленные задачи.

Мелони заявила о рисках для Европы

Ранее итальянский премьер заявляла, что новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа должна стать серьезным сигналом для европейских государств.

По ее словам, подход Вашингтона свидетельствует об изменении роли США в вопросах безопасности на Европейском континенте и требует от ЕС большей ответственности за собственную оборону.

К слову, Джорджа Мелони 90 минут уговаривала Зеленского на уступки и просила согласиться на условия Трампа.

