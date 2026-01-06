США заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі
Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що американська делегація в Парижі провела зустрічі з представниками Коаліції охочих, українською делегацією, європейськими партнерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, сторонам вдалося досягти значного прогресу, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч у Парижі: що відомо?
Як повідомив Віткофф у соцмережі Х, під час зустрічі сторони домовилися за кількома ключовими напрямами:
- рамками двосторонніх гарантій безпеки для України;
- планом економічного відновлення та процвітання;
- підходу до довгострокових і надійних безпекових гарантій.
У США наголосили, що саме стійкі гарантії безпеки та серйозні економічні зобов’язання є необхідними для тривалого миру в Україні.
Переговори з українською делегацією триватимуть і надалі — сьогодні та завтра. Американська сторона очікує подальшого позитивного поступу найближчим часом, - додав Віткофф.
Підписано Декларацію
У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.
- Видання Guardian, яке отримало у розпорядження проєкт документа, підписаного за підсумками "Коаліції охочих", цитує, що в тексті йдеться про те, що багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил" і забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль