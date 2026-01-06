США заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі

Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що американська делегація в Парижі провела зустрічі з представниками Коаліції охочих, українською делегацією, європейськими партнерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, сторонам вдалося досягти значного прогресу, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч у Парижі: що відомо?

Як повідомив Віткофф у соцмережі Х, під час зустрічі сторони домовилися за кількома ключовими напрямами:

рамками двосторонніх гарантій безпеки для України;

планом економічного відновлення та процвітання;

підходу до довгострокових і надійних безпекових гарантій.





У США наголосили, що саме стійкі гарантії безпеки та серйозні економічні зобов’язання є необхідними для тривалого миру в Україні.



Переговори з українською делегацією триватимуть і надалі — сьогодні та завтра. Американська сторона очікує подальшого позитивного поступу найближчим часом, - додав Віткофф.

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Підписано Декларацію

У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.

Видання Guardian, яке отримало у розпорядження проєкт документа, підписаного за підсумками "Коаліції охочих", цитує, що в тексті йдеться про те, що багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил" і забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" для України.

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