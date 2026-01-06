У США обговорюють можливість третього терміну президента Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості балотування на третій президентський термін, попри конституційні обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час спілкування з журналістами.

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Слова Трампа викликали широку дискусію серед політиків і правників.

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Заява Трампа щодо можливого третього терміну

Очільник Америки зазначив, що формально йому, ймовірно, не дозволять балотуватися втретє, однак він не вважає це питання остаточно закритим. Президент США допустив гіпотетичний сценарій, за якого участь у виборах усе ж могла б стати можливою.

"Мені, мабуть, не дозволять балотуватися на третій строк. Я не впевнений. Чи є щось таке, чого мені не дозволяють робити? Але якщо припустити, що мені дозволять, я міг би балотуватися", — сказав Дональд Трамп.

Він нагадав, що подібні розмови вже виникали раніше, і що тема третього терміну періодично з’являється у публічному просторі.

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Що говорить Конституція США

Юристи наголошують, що без змін до Конституції США балотування на третій президентський термін є неможливим. Обмеження закріплене 22-ю поправкою, ухваленою у 1951 році.

Вона передбачає, що одна і та сама особа може обіймати посаду президента не більше двох термінів. Також уточнюється, що термін вважається повним, якщо президент перебував на посаді понад два роки, замінюючи попередника.

Дональд Трамп, який вже був президентом США з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 року, раніше заявляв, що отримує заклики знову брати участь у виборах, однак на той момент не вбачав для цього достатніх підстав.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.

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