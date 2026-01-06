РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12354 посетителя онлайн
Новости Заявления Трампа Выборы в США
1 579 28

В США обсуждают возможность третьего срока президента Трампа

Президент США Дональд Трамп снова намекнул о третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Слова Трампа вызвали широкую дискуссию среди политиков и юристов.

Читайте: США помогут гарантировать прекращение огня в Украине разведкой и логистикой, - проект заявления "Коалиции желающих"

Заявление Трампа о возможном третьем сроке

Глава Америки отметил, что формально ему, вероятно, не позволят баллотироваться в третий раз, однако он не считает этот вопрос окончательно закрытым. Президент США допустил гипотетический сценарий, при котором участие в выборах все же могло бы стать возможным.

"Мне, пожалуй, не позволят баллотироваться на третий срок. Я не уверен. Есть ли что-то такое, чего мне не позволяют делать? Но если предположить, что мне позволят, я мог бы баллотироваться", — сказал Дональд Трамп.

Он напомнил, что подобные разговоры уже возникали ранее, и что тема третьего срока периодически появляется в публичном пространстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

Что говорит Конституция США

Юристы отмечают, что без изменений в Конституции США баллотирование на третий президентский срок невозможно. Ограничение закреплено 22-й поправкой, принятой в 1951 году.

Она предусматривает, что одно и то же лицо может занимать пост президента не более двух сроков. Также уточняется, что срок считается полным, если президент находился в должности более двух лет, заменяя предшественника.

  • Дональд Трамп, который уже был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, ранее заявлял, что получает призывы снова участвовать в выборах, однако на тот момент не видел для этого достаточных оснований.

К слову, американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.

Читайте также: Госдеп США послал сигналы России и Ирану

Автор: 

выборы (24892) Президент (4431) США (28865) Трамп Дональд (7397)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Їбатьдовбойоб... ШІ - йдинахуй.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:19 Ответить
+5
Нарцисс сходит с ума.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:20 Ответить
+3
Доведеться вже Доню викрадати світовим притомним людям. Бо він започатковує кінець світу.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їбатьдовбойоб... ШІ - йдинахуй.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:19 Ответить
Нарцисс сходит с ума.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:20 Ответить
Трамп просто тролить довбой@бів🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
Пропоную паралельно розглянути можливість продовження терміну президентства - від 5 до 7 років. Якщо мавпувати москалів - то по-повній.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:20 Ответить
Доведеться вже Доню викрадати світовим притомним людям. Бо він започатковує кінець світу.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
Здорова,Дрочамба Отошел от синьки новогодней?! Смотри чтоб тебя....белка не выкрала,или орешки носи с собой,на откуп....Як там бабця Тамара?? Додик
показать весь комментарий
06.01.2026 20:36 Ответить
Наступний крок-трон в спадок(менший гусак якраз підростає).
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
есть.запрещено сосать у путина
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
третього терміну його президентства США світ може не витримати
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
Та на той світ тобі вже час балатуватися поки не натворив непоправного!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:25 Ответить
Найкращий захист - це напад.
Трамп став боятися, що не досидить свій термін?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:27 Ответить
Так можна ж просто мати війнушку на території декількох штатів США і сидіти вічно в Білому Домі без виборів. Чому Трамп до цього не додумався?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:28 Ответить
В його віці немає жодної гарантії, що він доживе до кінця другого терміну. У діда вже й так мозок майже не працює.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:28 Ответить
Хто обговорює, черговий інфо-вкид.

Ні джерел, ні посилань ..
показать весь комментарий
06.01.2026 20:32 Ответить
У психіаторів таблеток не вистачить на 3-й строк.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:32 Ответить
Йому б цю каденцію досідити, а він на третю ***********.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:32 Ответить
дід тобі 80 років в тебе кожен день за щастя !
показать весь комментарий
06.01.2026 20:33 Ответить
добре хоч ексгумацію Кенеді не обговорюють ...
показать весь комментарий
06.01.2026 20:34 Ответить
Здрастє, диктатура.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:35 Ответить
А я собі думаю, гуляючи по Шовковічной, чим це смердить і додалось до сморіду Zеленого гівна, а воно он воно шо, виявляєтся шо то демократія в сша здохла.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:35 Ответить
Що тут особливого, якщо внесуть зміни до конституції? Рузвельт от 4 строки був, і нічого.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:36 Ответить
Рузвельт під час війни був президентом і на майбутнє, щоб більше такого не було, прийняли 22-гу поправку до Конституції у 1951 році.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:06 Ответить
Чтоб никто даже и не сомневался. Не факт что США это переживут, но он попробует. Ему терять нечего . Возраст не тот.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:42 Ответить
Які обмеження? - тормоза придумали сцикуни
показать весь комментарий
06.01.2026 20:48 Ответить
Хлопчики *********.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:52 Ответить
Хоче бути як 95-річний Мугабе,зовсім дах поїхав.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:55 Ответить
Якщо дід не шизанеться раніше, але американці можуть це не помітити..
показать весь комментарий
06.01.2026 21:03 Ответить
Ну прям не знаю, що написать .... Картопляник з ****** просто аплодують напевно. Видно, що цей світ несповна розуму :-/
показать весь комментарий
06.01.2026 21:04 Ответить
 
 