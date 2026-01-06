В США обсуждают возможность третьего срока президента Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время общения с журналистами.

Слова Трампа вызвали широкую дискуссию среди политиков и юристов.

Заявление Трампа о возможном третьем сроке

Глава Америки отметил, что формально ему, вероятно, не позволят баллотироваться в третий раз, однако он не считает этот вопрос окончательно закрытым. Президент США допустил гипотетический сценарий, при котором участие в выборах все же могло бы стать возможным.

"Мне, пожалуй, не позволят баллотироваться на третий срок. Я не уверен. Есть ли что-то такое, чего мне не позволяют делать? Но если предположить, что мне позволят, я мог бы баллотироваться", — сказал Дональд Трамп.

Он напомнил, что подобные разговоры уже возникали ранее, и что тема третьего срока периодически появляется в публичном пространстве.

Что говорит Конституция США

Юристы отмечают, что без изменений в Конституции США баллотирование на третий президентский срок невозможно. Ограничение закреплено 22-й поправкой, принятой в 1951 году.

Она предусматривает, что одно и то же лицо может занимать пост президента не более двух сроков. Также уточняется, что срок считается полным, если президент находился в должности более двух лет, заменяя предшественника.

Дональд Трамп, который уже был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, ранее заявлял, что получает призывы снова участвовать в выборах, однако на тот момент не видел для этого достаточных оснований.

К слову, американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.

