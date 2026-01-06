РУС
Госдеп США послал сигналы России и Ирану

Сигнал России и Ирану от США

После успешного вывоза Николаса Мадуро из Венесуэлы в рамках американской спецоперации, Государственный департамент США разместил на своих официальных ресурсах в сети Х однозначное послание, пишет Цензор.НЕТ.

Послание для России

В русскоязычном аккаунте ведомства появилось черно-белое изображение с прямым предупреждением, в котором отмечается, что не стоит "играть в игры" с президентом Дональдом Трампом.

В посте отмечается, что американский лидер является "человеком дела", и теперь этот факт должен стать очевидным для всех.

Послание Трампа

Послание для Ирана

Кроме русского, аналогичное обращение было распространено и на персидском языке. Аналитики предполагают, что этот сигнал адресован непосредственно руководству Ирана и другим зарубежным оппонентам Вашингтона.

Послание Трампа

Дід - циркач світового масштабу куди там потужу
06.01.2026 02:00 Ответить
Держдепу США не потрібно надсилати сигнали Росії (це дешевий театр).

У Трампа з путіним - свій приватний договорняк, який тягнетья ще з першого президенства Трампа.
06.01.2026 05:47 Ответить
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Режими це не лише 1 людина. Режими - це міліони людей зацікавлені в певній моделі існування. І падають вони коли всі розчаровуються від еліти до низу - як СССР. Коли ні КГБіст ні колгоспник не вірить в туфту що говорить партія бо їсти нема чого і штани 1 на рік

І Іран і РФ може впасти лише коли в бюджеті буде 0
06.01.2026 02:21 Ответить
Дід - циркач світового масштабу куди там потужу
06.01.2026 02:00 Ответить
Та де. Він добре нагнув китайозів. Половину нафти вони брали у Венесуели. Частину в Ірану, частину в рашки. Якщо він купить Гренландію, то перекриє доступ китайоз до рос нафти
06.01.2026 08:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kCgvkT8u_ts

Трамп взявся за хйла?
06.01.2026 02:07 Ответить
Трибуною для спілкувань з журналістами став дверний отвір - відео
06.01.2026 02:10 Ответить
Це така нова форма спілкування суперпрезидентів. Наступне інтерв'ю буде з горшка.
06.01.2026 06:49 Ответить
Міжнародний центр прелюбодійства, сутенерства та гріхопадіння в Мар-а-лаго вже став місцем політичного паломництва. Рудий скоро прямо з ліжка буде вести ремонт подій.
06.01.2026 08:39 Ответить
Наталия, спасибо за ссылку. Хороший обзорщик.
06.01.2026 06:13 Ответить
06.01.2026 02:15 Ответить
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Режими це не лише 1 людина. Режими - це міліони людей зацікавлені в певній моделі існування. І падають вони коли всі розчаровуються від еліти до низу - як СССР. Коли ні КГБіст ні колгоспник не вірить в туфту що говорить партія бо їсти нема чого і штани 1 на рік

І Іран і РФ може впасти лише коли в бюджеті буде 0
06.01.2026 02:21 Ответить
режим сталіна впав з падінням 1 людини
06.01.2026 02:41 Ответить
реально??? Стуса замучили в 80х. Розкажіть як режим "пав" з падінням Сталіна.
06.01.2026 02:49 Ответить
дєло сталіна жило до девяностих, і навіть після - повстанець УПА Іван Гончарук був страчений 12 липня 1989 за сфабрикованою справою.
06.01.2026 03:14 Ответить
Не впав, а пом'якшився...а режим Троцького знищувався аж 5 років з 33 по 37..і закінчився аж з приходом Берії в 38
06.01.2026 08:35 Ответить
Коли еліти розчаровані, в бюджеті ноль
Так а про шо річ,те чи те
06.01.2026 05:47 Ответить
А ще єй ось така думка на подвиги Трампа

Уряд Венесуели все ж таки зміг показати в ефірі попередньо записане інтерв'ю з Мадуро, в якому він пояснив, що США нав'язують зміну режиму, щоб відновити контроль над нафтовими запасами країни. Він також закликав народ до «дії» та наказав «реалізувати всі плани національної оборони». Зрештою, Мадуро оголосив «стан зовнішніх заворушень». Однак на момент виходу інтерв'ю в ефір Мадуро та його дружина вже залишили країну. Їх перевели в Пуерто-Ріко, а звідти на базу Національної гвардії ВПС Стюарт під Нью-Йорком, де їм обом були пред'явлені звинувачення Південним округом Нью-Йорка за статтями, пов'язаними з наркотероризмом, змовою, змовою з метою ввезення кокаїну, зберіганням автоматів і вибухових.

Перепрошую, але на даному етапі я не можу не відзначити: судова система США могла б негайно віддати наказ про арешт та судове переслідування Трампа за набагато тяжчі злочини…

Так: у 2026 році судова система США зможе притягнути до відповідальності іноземного президента за порушення законів США, але не американського президента.

Більше того, незважаючи на всі заяви про «демократію та свободу» - які систематично придушуються самим Трампом і його бандами в США - і про те, що США «керуватимуть країною доти, доки ми не зможемо здійснити безпечний, належний і розумний перехід» (цитата з Трампа), уряд Мадуро залишається при владі. Верховний суд зобов'язав віце-президента Делсі Родрігес обійняти посаду без Мадуро; міністр оборони Володимир Падріно Лопес, як і раніше, контролює збройні сили; останні зараз розгорнуті… і на цьому все.

Звичайно, є повідомлення про масові демонстрації в Каракасі, а також у Флориді на честь повалення Мадуро, але, даруйте, мене це не вразило. Я бачив безліч подібних демонстрацій в Іраку та Ірані за останні 22 роки.

Іншими словами, цілі Трампа не пов'язані зі свободою, демократією Венесуели чи чимось подібним. Вони зовсім інші:

Відвернути увагу американської громадськості від скандалу з Епштейном та подібних до нього справ у США (при цьому слід пам'ятати, що 4 січня закінчився встановлений законом термін для Міністерства юстиції під керівництвом Трампа, щоб подати Конгресу письмове обґрунтування необхідності надання будь-яких документів з архівів Епштейна, які міністерство).Усунути Мадуро як перешкоду укладання тієї чи іншої «угоди» з його наступниками - передусім з братами Родрігес, Діосдадо Кабельо, Верховним командуванням збройних сил тощо.Зменшити ціни на нафту (наскільки це можливо), щоб досягти хоча б якогось поліпшення в економіці США.

Нарешті слід пам'ятати, що агент Краснов тим часом також стикається із закликами до відставки з боку Конгресу США.

Причиною, що спонукала групу з 47 конгресменів (як від Демократичної, так і від Республіканської партій) офіційно вимагати його відставки, стала службова записка, що просочилася в пресу, в якій стверджувалося, що Трамп втручався в чинні військові операції в особистих політичних цілях і що він розпорядився відкласти. генерали не погодяться бути присутніми на передвиборних заходах і публічно підтримати його.

Члени комітетів Палати представників із збройних сил та закордонних справ ознайомилися з меморандумом в приміщенні, що охороняється, і назвали докази «неспростовними». Відповідно, голова комітету від Республіканської партії Майкл Маккол зачитав вимогу про відставку у Палаті представників, заявивши, що він не може мовчати, поки національна безпека перебуває під загрозою. Юридичні експерти з різних політичних таборів кажуть, що ці звинувачення є «серйозним зловживанням владою» і (можливо) «злочинною поведінкою»…

Як завжди, Трамп відповів запеклими спростуваннями, назвавши все це містифікацією та нападаючи на республіканців, які порушили партійну дисципліну…

Іншими словами: Трамп не лише потрапив у серйозні неприємності через справу Епштейна, але й тепер перебуває у суперечності зі значною частиною більшості прихильників MAGA у Конгресі. Тому йому необхідно відвернути увагу громадськості - насамперед у США (де, мабуть, громадськість найлегше відволікти). Мадуро, який встановив контроль над країною за допомогою режиму, що дуже нагадує режим квазі-духовенства Ірану, запропонував себе як відповідний ідіот для цієї гри. Ось, власне, і все, що можна сказати з цього приводу.

…за винятком того, що збройні сили США, схоже, тепер поводяться так само, як і сили РФ. Див.: польоти в повітряний простір, де знаходяться цивільні авіалайнери, без попереднього повідомлення і https://www.instagram.com/globalaircom/reel/DSS1yoeETk4/ з відключеними транспондерами IFF, тим самим наражаючи на небезпеку життя мирних жителів . І, поклавши руку на серце, навіть у цьому немає нічого нового.

Щонайменше такою ж ганебною, як і вся ця американська «військова операція», є реакція всіх можливих «******** демократію і свободу» зомбі-ідіотів, які управляють ЄС та Великобританією: мене дивує тільки те, що ніхто з них не кинувся до Вашингтона, щоб лизати чоботи Трампа…

https://xxtomcooperxx.substack.com/p/dumpfs-raid-of-distraction Том Купер
06.01.2026 02:50 Ответить
Початок хороший для кремлівського бидла ,
можливо щось вийде позитивне для Украіни 🙁
06.01.2026 04:32 Ответить
Держдепу США не потрібно надсилати сигнали Росії (це дешевий театр).

У Трампа з путіним - свій приватний договорняк, який тягнетья ще з першого президенства Трампа.
06.01.2026 05:47 Ответить
Жосткий. З дєцтва за Трампона!
06.01.2026 05:49 Ответить
Корейською - слабО? А китайською?
06.01.2026 05:55 Ответить
Вірно. Досить вже діду гратися кубиками. Просто відведіть його до хоспісу.
06.01.2026 05:57 Ответить
Гегсет висміяв російську ППО у Венесуелі: виявилась "не дуже ефективною"
06.01.2026 06:18 Ответить
гріх сміятися над убогими
06.01.2026 06:19 Ответить
пепео не той системи
06.01.2026 06:31 Ответить
Проблема в кривизні Землі
06.01.2026 07:26 Ответить
Україна не є частиною ЗП. А відтак розбирайтеся із парахою самі. Отже розрахунок на себе та можливо деякі країни ЄС.
Цим повідомленням рудий дід повідомляє, що не вважає Європу ціннісно приналежною до штатів.
06.01.2026 06:27 Ответить
Держдеп США надіслав сигнали Росії та Ірану
06.01.2026 06:30 Ответить
Хайпонув трішки.
06.01.2026 06:57 Ответить
⚡️У столиці Венесуели біля президентського палацу сталася стрілянина - в небі над Каракасом були помічені дрони, а на вулицях з'явилися озброєні люди.
06.01.2026 07:04 Ответить
Ще китайською мовою треба було зробити послання.
06.01.2026 07:47 Ответить
Ще один клоун, Зеленський разом з усім Кварталом відпочивають...
06.01.2026 07:49 Ответить
"Можем повторить", - Д.Трамп.
06.01.2026 08:49 Ответить
 
 