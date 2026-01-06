Госдеп США послал сигналы России и Ирану

После успешного вывоза Николаса Мадуро из Венесуэлы в рамках американской спецоперации, Государственный департамент США разместил на своих официальных ресурсах в сети Х однозначное послание, пишет Цензор.НЕТ.

Послание для России

В русскоязычном аккаунте ведомства появилось черно-белое изображение с прямым предупреждением, в котором отмечается, что не стоит "играть в игры" с президентом Дональдом Трампом.

В посте отмечается, что американский лидер является "человеком дела", и теперь этот факт должен стать очевидным для всех.

Послание для Ирана

Кроме русского, аналогичное обращение было распространено и на персидском языке. Аналитики предполагают, что этот сигнал адресован непосредственно руководству Ирана и другим зарубежным оппонентам Вашингтона.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов официально подтвердил стратегический приоритет региона для Вашингтона, определив Западное полушарие сферой своих интересов.

