Мадуро и его жена остаются под стражей в США: следующее заседание состоится в марте

Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.

Заседание прошло в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

Заседание и заявление Мадуро

Суд проходил около 30 минут, во время которого судья Алвин Геллерстайн зачитал обвинение, а обвиняемые объявили о своей невиновности.

Николас Мадуро во время заседания заявил: "Я порядочный человек, президент своей страны". Судья также сообщил о праве на консульскую защиту, которым Мадуро воспользовался.

Адвокат Мадуро, Барри Поллак, сообщил, что пока не просит освобождения под залог, но может сделать это позже. Он также подчеркнул "вопрос законности военного похищения" и наличие у клиента "проблем со здоровьем, требующих медицинского ухода во время заключения".

Адвокат Флорес заявил о наличии сильных синяков на ребрах жены диктатора. Флорес через переводчика сообщила: "Я первая леди Республики Венесуэла. Невиновна. Абсолютно невиновна".

Мадуро и его жена остаются под стражей, а следующее заседание состоится 17 марта. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование обстоятельств дела.

Обвинение и военная операция США

Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны американскими войсками в Каракасе во время специальной операции. США предъявили им обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также сговоре с целью владения ими против США.

