Новости Отношения Венесуэлы и США
Мадуро и его жена остаются под стражей в США: следующее заседание состоится в марте

Николас Мадуро и его жена останутся под стражей в США до 17 марта

Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Заседание прошло в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

Заседание и заявление Мадуро

Суд проходил около 30 минут, во время которого судья Алвин Геллерстайн зачитал обвинение, а обвиняемые объявили о своей невиновности.

Николас Мадуро во время заседания заявил: "Я порядочный человек, президент своей страны". Судья также сообщил о праве на консульскую защиту, которым Мадуро воспользовался.

Адвокат Мадуро, Барри Поллак, сообщил, что пока не просит освобождения под залог, но может сделать это позже. Он также подчеркнул "вопрос законности военного похищения" и наличие у клиента "проблем со здоровьем, требующих медицинского ухода во время заключения".

Адвокат Флорес заявил о наличии сильных синяков на ребрах жены диктатора. Флорес через переводчика сообщила: "Я первая леди Республики Венесуэла. Невиновна. Абсолютно невиновна".

  • Мадуро и его жена остаются под стражей, а следующее заседание состоится 17 марта. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование обстоятельств дела.

Обвинение и военная операция США

Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны американскими войсками в Каракасе во время специальной операции. США предъявили им обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также сговоре с целью владения ими против США.

Венесуэла (255) суд (25356) США (28852) Мадуро Николас (80)
Топ комментарии
+6
А його віддали у суворівське училище де Трамп навчався.
05.01.2026 20:41 Ответить
+4
Адвокат заявив про наявність сильних синців на ребрах дружини президента.
Скумбрія через перекладача повідомила: "Я перша леді України. Не винна. Абсолютно невинна".
05.01.2026 20:36 Ответить
+2
А що були варіанти під заставу в 3 фури коксу вийти?
05.01.2026 20:33 Ответить
трумп іде шляхом московської братви,
та свого улюбленця пахана хла..
05.01.2026 20:32 Ответить
на пітєрського гопника з ножичком знайшовся шеріф з кольтом

абідна, да ?

.
05.01.2026 20:38 Ответить
і де той шеріф?
той, що у змові з гопником?
05.01.2026 20:41 Ответить
А що були варіанти під заставу в 3 фури коксу вийти?
05.01.2026 20:33 Ответить
Ну це ж тобі не Україна!!! Там ціни інши
05.01.2026 20:36 Ответить
ні, напевно не були такі варіанти..
три потяги з кока-колою там застава..
05.01.2026 20:44 Ответить
у березні якого року ? ))
показать весь комментарий
Коли його дружбан плешивий шизофренік вовчик ласти скліє. Так Мадура відразу і вийде, але вже не президентом, а чмонею з петушиного кутка….
05.01.2026 20:39 Ответить
Чєво ані мєдлят?))А може торгуватимуться.
05.01.2026 20:35 Ответить
ніт,
якщо зараз Мадурів відпустити
(повернути в Венесуелу і десь в передмісті Каракаса висадити з авто),
то не факт, що їх там вдячні громадяни Венесуели не повісять на найбличому стовпі...
швидко і високо...
без судду і слідства...
від так би мовити великої та несамовитої любові до президента...
а охорона не встигне
(потім скажуть, що не чекали від Фредовича такої підстави)
05.01.2026 20:50 Ответить
Так це вони повинні дякувати трампу, що спас їх від неминучої смерті!
Рятівник диктаторів.
05.01.2026 20:56 Ответить
щодо "спас від неминучої"

Мадурів судитимуть за федеральним законодавством США,
а там за наркоторгівлю "в рамках тривалої злочинної діяльності" смертна кара
05.01.2026 21:14 Ответить
торг нє умєстєн..
05.01.2026 20:51 Ответить
Адвокат заявив про наявність сильних синців на ребрах дружини президента.
Скумбрія через перекладача повідомила: "Я перша леді України. Не винна. Абсолютно невинна".
05.01.2026 20:36 Ответить
А що з сином, якого начебто також вивезли разом із ними?
05.01.2026 20:36 Ответить
А його віддали у суворівське училище де Трамп навчався.
05.01.2026 20:41 Ответить
Та дитинці вже 35 років…
05.01.2026 20:46 Ответить
може він був маленького зросту?
05.01.2026 20:55 Ответить
А як дихав, як дихав.
Чаушеску заздрять з Пекла. Да і Муаммар також. Башар ірже в Масквабаде.
05.01.2026 20:54 Ответить
чаушеску, саддам, муамар...
путен, ким, лукашенко, ...
05.01.2026 21:17 Ответить
нацарювались, мадура с мадурихой
05.01.2026 20:57 Ответить
Мадура з мадуріхою хоч висплються до того березня… дайте їм оселедця, нехай їдять. Подивився біо того Мандри. ***, та в нього навіть середньої освіти немає. Працював водієм автобусу у Каракасі… мабуть як і рецидивісту янеку який небуть наркобарон місце президента купив.
05.01.2026 21:07 Ответить
та голову ему отрезать и не панькаться!!!
05.01.2026 21:10 Ответить
Надішліть цю родину до нас у Печерський суд, усі Ваші Fox News, SNN, та BBC, почнуть транслювати 24/7 як реаліті шоу, рейтинг буду вищий ніж родина Кардашянів, усі побачать як насправді виглядає "судочинство"👨‍🦽🤣😎
05.01.2026 21:19 Ответить
 
 