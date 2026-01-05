Долар зростає на тлі арешту Мадуро та посилення геополітичних ризиків

Індекс долара піднявся до найвищого рівня за останні два тижні після того, як дії США з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро посилили геополітичні ризики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,3%, досягнувши максимуму з 22 грудня. Дохідність еталонних держоблігацій США знизилася на один базисний пункт, євро ослаб на 0,3%, а мексиканський песо ‒ на 0,7%.

Трейдери віддають перевагу долару на тлі невизначеності щодо майбутнього Венесуели. Ситуацію посилила заява президента Дональда Трампа про те, що Вашингтон планує "керувати" цією південноамериканською країною після затримання Мадуро.

Попри геополітичні потрясіння, увага ринку зосереджена на економічних факторах. Цього тижня очікується вихід низки ключових американських звітів, зокрема про інфляцію та зайнятість у несільськогосподарському секторі, які можуть істотно вплинути на подальший курс долара.

Як повідомлялося, Ніколас Мадуро має з’явитися перед федеральним судом у США вже 5 січня. Засідання пройде у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка, який розташований у Нижньому Мангеттені. Суд призначено на 19:00 за київським часом. За інформацією американських ЗМІ, Мадуро буде доставлено до зали суду у статусі заарештованого для початку процесу.