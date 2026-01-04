Мадуро постане перед судом у Нью-Йорку 5 січня
Ніколас Мадуро має постати перед федеральним судом у Сполучених Штатах уже 5 січня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації The Washington Post.
Коли й де відбудеться суд
Засідання відбудеться у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка, що розташований у Нижньому Мангеттені. Судове засідання призначене на полудень за місцевим часом, що відповідає 19:00 за київським часом.
За даними американських ЗМІ, Мадуро мають етапувати до зали суду в статусі заарештованого для початку судового процесу.
Головуватиме у справі 92-річний суддя Алвін Геллерстайн – один із найдосвідченіших федеральних суддів США. За свою кар’єру він розглядав низку гучних і резонансних справ, що привертали увагу не лише американської, а й міжнародної спільноти.
Очікується, що перше засідання матиме процедурний характер і визначить подальший перебіг процесу.
Вашингтон вичерпав мирні шляхи
Тим часом Сполучені Штати заявили про завершення багатомісячної операції, спрямованої на притягнення до відповідальності президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це йдеться у заяві директора Федерального бюро розслідувань США Каша Пателя. За його словами, американська сторона намагалася вирішити питання мирним і законним шляхом, однак ці спроби не дали результату.
Він зазначив, що операція вимагала кількох місяців координації, ретельного планування та злагодженої роботи різних структур федерального уряду. Керівну роль у процесі, за його словами, відігравало Міністерство оборони США.
- У ніч на 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Після цього Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії. Згодом американські військові схопили його з дружиною та доставили до Нью-Йорка, де планується судовий процес.
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Він 30-ть років вів справу по наркоті в Банасуелі і таки дочекався свого часу посадити головного мафіозі
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