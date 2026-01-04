Китай закликає США негайно звільнити Мадуро

Влада Китаю висловила занепокоєння через затримання Сполученими Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини й закликала американську сторону негайно припинити утримання та звільнити їх.

Про це йдеться у заяві МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Китай стурбований примусовим затриманням Сполученими Штатами президента Мадуро та його дружини і їх вивезенням із країни", - йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві назвали дії американської сторони порушенням міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН.

"Китай закликає Сполучені Штати забезпечити особисту безпеку президента Мадуро і його дружини, негайно звільнити їх та припинити підривати державну владу у Венесуелі і розв'язувати проблеми шляхом діалогу та переговорів", - зазначається в документі.

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