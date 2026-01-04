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Новини Удари США по Венесуелі
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Китай закликає США негайно звільнити Мадуро

Китай вимагає звільнити мадуро

Влада Китаю висловила занепокоєння через затримання Сполученими Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини й закликала американську сторону негайно припинити утримання та звільнити їх.

Про це йдеться у заяві МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Китай стурбований примусовим затриманням Сполученими Штатами президента Мадуро та його дружини і їх вивезенням із країни", - йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві назвали дії американської сторони порушенням міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН.

"Китай закликає Сполучені Штати забезпечити особисту безпеку президента Мадуро і його дружини, негайно звільнити їх та припинити підривати державну владу у Венесуелі і розв'язувати проблеми шляхом діалогу та переговорів", - зазначається в документі.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Китай (5320) США (26954) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+32
жовті телепні напишить скаргу у ООН
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04.01.2026 14:07 Відповісти
+27
Людожерська компартія перелякалася, що падають союзники прутіна. У них виплодків же ставка на війну - щоб гібридно послабити Захід
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04.01.2026 14:10 Відповісти
+26
А шо трапилось? Виявляється в цю гру можна грати не лише вашому *****?
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04.01.2026 14:14 Відповісти

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