Китай закликає США негайно звільнити Мадуро
Влада Китаю висловила занепокоєння через затримання Сполученими Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини й закликала американську сторону негайно припинити утримання та звільнити їх.
Про це йдеться у заяві МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай стурбований примусовим затриманням Сполученими Штатами президента Мадуро та його дружини і їх вивезенням із країни", - йдеться в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві назвали дії американської сторони порушенням міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН.
"Китай закликає Сполучені Штати забезпечити особисту безпеку президента Мадуро і його дружини, негайно звільнити їх та припинити підривати державну владу у Венесуелі і розв'язувати проблеми шляхом діалогу та переговорів", - зазначається в документі.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
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