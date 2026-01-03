Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення, - президентка Європарламенту Мецола
Президентка Європарламенту Роберта Мецола на тлі подій у Венесуелі нагадала, що у Європейському парламенті не вважають Ніколаса Мадуро обраним лідером країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мецола написала в соцмережі Х.
Європарламент не вважає Мадуро легітимним
"Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення. Як неодноразово підтверджував Європейський парламент, ми не вважаємо Ніколаса Мадуро легітимним, обраним лідером Венесуели ", - написала вона.
Мецола наголосила, що найближчі години та дні будуть вирішальними.
Європарламент – за демократичний результат
"Європарламент завжди закликав до повної поваги до міжнародного права, підтримки демократії та визнання законної волі народу Венесуели. Ми продовжуватимемо підтримувати мирний, демократичний результат", - додала президентка Європарламенту.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
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Вона зазначила, що колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес Уррутія, якого опозиція країни та низка держав визнали переможцем виборів, "має негайно розпочати виконання своїх конституційних обов'язків і бути визнаним головнокомандувачем національних збройних сил".
"Сьогодні ми готові виконати свій мандат і взяти владу.
Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не завершиться демократичний перехід", - підкреслила Мачадо.
Родрігес виступила з зверненням до мешканців Республіки разом зі своїм братом, головою Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також міністрами закордонних справ і оборони.
Вона закликала країну до єдності та оцінювала захоплення Мадуро як «викрадення».