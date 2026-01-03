Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення, - президентка Європарламенту Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола на тлі подій у Венесуелі нагадала, що у Європейському парламенті не вважають Ніколаса Мадуро обраним лідером країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мецола написала в соцмережі Х.

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Європарламент не вважає Мадуро легітимним

"Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення. Як неодноразово підтверджував Європейський парламент, ми не вважаємо Ніколаса Мадуро легітимним, обраним лідером Венесуели ", - написала вона.

Мецола наголосила, що найближчі години та дні будуть вирішальними.

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Європарламент – за демократичний результат

"Європарламент завжди закликав до повної поваги до міжнародного права, підтримки демократії та визнання законної волі народу Венесуели. Ми продовжуватимемо підтримувати мирний, демократичний результат", - додала президентка Європарламенту.

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