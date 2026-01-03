УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5254 відвідувача онлайн
Новини Удари США по Венесуелі
1 569 29

Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення, - президентка Європарламенту Мецола

Мецола про події у Венесуелі

Президентка Європарламенту Роберта Мецола на тлі подій у Венесуелі нагадала, що у Європейському парламенті не вважають Ніколаса Мадуро обраним лідером країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мецола написала в соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Європарламент не вважає Мадуро легітимним

"Люди у Венесуелі заслуговують на вільне життя після років гноблення. Як неодноразово підтверджував Європейський парламент, ми не вважаємо Ніколаса Мадуро легітимним, обраним лідером Венесуели ", - написала вона.

Мецола наголосила, що найближчі години та дні будуть вирішальними.

Також читайте: Зеленський про події у Венесуелі: Якщо з диктаторами так можна, США знають, що робити далі

Європарламент – за демократичний результат

"Європарламент завжди закликав до повної поваги до міжнародного права, підтримки демократії та визнання законної волі народу Венесуели. Ми продовжуватимемо підтримувати мирний, демократичний результат", - додала президентка Європарламенту.

Також дивіться: Трамп оприлюднив фото затриманого Мадуро на борту американського корабля. ФОТО

Мецола про події у Венесуелі

Що передувало?

Автор: 

Венесуела (433) Європарламент (1105) Мадуро Ніколас (121) Мецола Роберта (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Опозиція Венесуели готова взяти владу після того, як США захопили Ніколаса Мадуро, заявила її лідерка Марія Коріна Мачадо у суботу, 3 січня.

Вона зазначила, що колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес Уррутія, якого опозиція країни та низка держав визнали переможцем виборів, "має негайно розпочати виконання своїх конституційних обов'язків і бути визнаним головнокомандувачем національних збройних сил".

"Сьогодні ми готові виконати свій мандат і взяти владу.
Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не завершиться демократичний перехід", - підкреслила Мачадо.
показати весь коментар
03.01.2026 23:51 Відповісти
+4
А взагалі, викрадати президента будь якої країни це нормально с точки зору міжнародного права?! трамп = х...о.
показати весь коментар
03.01.2026 23:57 Відповісти
+2
Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес в ефірі державного телебачення назвала Ніколаса Мадуро «єдиним президентом країни» та підкреслила, що її країна ніколи не стане «колонією» іншої держави.

Родрігес виступила з зверненням до мешканців Республіки разом зі своїм братом, головою Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також міністрами закордонних справ і оборони.

Вона закликала країну до єдності та оцінювала захоплення Мадуро як «викрадення».
показати весь коментар
03.01.2026 23:53 Відповісти

Завантаження...

 
 