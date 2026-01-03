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Трамп оприлюднив фото затриманого Мадуро на борту американського корабля. ФОТО

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фото венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США U.S.S. Iwo Jima.

Відповідне фото американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затриманий Мадуро на борту корабля ВМС США

На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. У нього зав'язані очі, на ньому наручники та великі навушники.

Перше фото Мадуро після затримання спецпризначенцями США
Фото: Допис Дональда Трампа у Truth Social

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Трамп Дональд (9080) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+56
коли побачимо таке фото буйла ?

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03.01.2026 19:11 Відповісти
+45
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03.01.2026 19:13 Відповісти
+41
На фото повинен бути путін.
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03.01.2026 19:13 Відповісти

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