Трамп оприлюднив фото затриманого Мадуро на борту американського корабля. ФОТО

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фото венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США U.S.S. Iwo Jima.

Відповідне фото американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затриманий Мадуро на борту корабля ВМС США

На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. У нього зав'язані очі, на ньому наручники та великі навушники.

Фото: Допис Дональда Трампа у Truth Social

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Що передувало?

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