Трамп оприлюднив фото затриманого Мадуро на борту американського корабля. ФОТО
Президент США Дональд Трамп оприлюднив фото венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США U.S.S. Iwo Jima.
Відповідне фото американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Затриманий Мадуро на борту корабля ВМС США
На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. У нього зав'язані очі, на ньому наручники та великі навушники.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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