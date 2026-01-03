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Трамп обнародовал фото задержанного Мадуро на борту американского корабля. ФОТО

Президент США Дональд Трамп обнародовал фото венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США U.S.S. Iwo Jima.

Соответствующее фото американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задержанный Мадуро на борту корабля ВМС США

На снимке Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. У него завязаны глаза, на нем наручники и большие наушники.

Первое фото Мадуро после задержания спецназом США
Фото: Пост Дональда Трампа в Truth Social

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Что предшествовало?

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Автор: 

Венесуэла (295) Трамп Дональд (8337) Мадуро Николас (94)
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Топ комментарии
+56
коли побачимо таке фото буйла ?

.
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03.01.2026 19:11 Ответить
+45
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03.01.2026 19:13 Ответить
+41
На фото повинен бути путін.
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03.01.2026 19:13 Ответить

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