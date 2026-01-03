Трамп обнародовал фото задержанного Мадуро на борту американского корабля. ФОТО
Президент США Дональд Трамп обнародовал фото венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на борту десантного корабля ВМС США U.S.S. Iwo Jima.
Соответствующее фото американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержанный Мадуро на борту корабля ВМС США
На снимке Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. У него завязаны глаза, на нем наручники и большие наушники.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
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