Удары США по Венесуэле
Венесуэла просит срочно созвать Совбез ООН из-за нападения США

Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы обратились с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН - органа, ответственного за соблюдение международного права", - написал он.

Он также подчеркнул, что "никакая трусливая атака не устоит перед силой народа, который выйдет победителем".

Читайте также: Сибига о событиях в Венесуэле: Режим Мадуро нарушил все принципы

Документ

Что предшествовало?

  • Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
  • Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
  • Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
  • Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

Венесуэла (227) Совбез ООН (1161)
У россиян американцы научились.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:05 Ответить
В чому навчились ? Як ращистські вертольоти в київському водосховищі тонули ,чи їх десантура була покрошена в гостомельському аеропорті ?
показать весь комментарий
03.01.2026 17:14 Ответить
А шо такое?) Нагадаю в 2022 Венесуела повністю підтримала напад РФ і всі ці роки була її союзником
показать весь комментарий
03.01.2026 17:07 Ответить
Выразят озабоченность, местами даже серьезную. Так заведено и не повлияет ни на шо.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:07 Ответить
Який напад?
Де напад?
Так не було ніякого нападу.
Це СВО таке.
Арешт наркоторговця і терориста правоохоронними органами США.
Буде скорий справедливий суд і 50 років цугундера.

В сухому залишку.
✅ сраний фріпалєстайн;
✅ Сирія;
✅ Венесуела.
Іран лоадінг ...
СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
03.01.2026 17:08 Ответить
Цікава практика. Ігнорувати міжнародне право десятиліттям, і згадувати про нього лише коли отримали по щам. Вангую, ООН буде дуже стурбована.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:09 Ответить
Все по феншую - в ООН
показать весь комментарий
03.01.2026 17:11 Ответить
право сили чи сила права
показать весь комментарий
03.01.2026 17:11 Ответить
Право сили --,а не бігати по ООНах з туалетними папірцями.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:15 Ответить
Це не напад, це- сво!
показать весь комментарий
03.01.2026 17:11 Ответить
Молодець Трамр..
показать весь комментарий
03.01.2026 17:12 Ответить
«Стурбований ООН»

Право вето в Раді Безпеки ООН

Право вето дозволяє постійним членам РБ відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проєкт.

Право вето в Раді Безпеки ООН - право вето, яким володіють п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (РБ):
Велика Британія,
Китай,
Росія,
США і Франція.
вопрос закрито.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:13 Ответить
Небендзя зараз буде першим захисником мадури.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:14 Ответить
СЩА накладе вето, та й потому
показать весь комментарий
03.01.2026 17:14 Ответить
От би нам Кацапія вкрала Зельоного, ОПу, і Квартал95!
І умови висунули - Здавайтесь! Бо ми їх засудимо на довічне!
А ми такі - Ні! З терористами перемовин не ведемо! Саджайте!
показать весь комментарий
03.01.2026 17:15 Ответить
Вот Трамп давай Хизбола,Хамаз,Иран, и на закуску Раша под занавес!👍💯
показать весь комментарий
03.01.2026 17:15 Ответить
 
 