Венесуэла просит срочно созвать Совбез ООН из-за нападения США
Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы обратились с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН - органа, ответственного за соблюдение международного права", - написал он.
Он также подчеркнул, что "никакая трусливая атака не устоит перед силой народа, который выйдет победителем".
Документ
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де напад?
Так не було ніякого нападу.
Це СВО таке.
Арешт наркоторговця і терориста правоохоронними органами США.
Буде скорий справедливий суд і 50 років цугундера.
В сухому залишку.
✅ сраний фріпалєстайн;
✅ Сирія;
✅ Венесуела.
Іран лоадінг ...
СЛАВА УКРАЇНІ!
Право вето в Раді Безпеки ООН
Право вето дозволяє постійним членам РБ відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проєкт.
Право вето в Раді Безпеки ООН - право вето, яким володіють п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (РБ):
Велика Британія,
Китай,
Росія,
США і Франція.
вопрос закрито.
І умови висунули - Здавайтесь! Бо ми їх засудимо на довічне!
А ми такі - Ні! З терористами перемовин не ведемо! Саджайте!