Венесуэла просит срочно созвать Совбез ООН из-за нападения США

Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы обратились с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН - органа, ответственного за соблюдение международного права", - написал он.

Он также подчеркнул, что "никакая трусливая атака не устоит перед силой народа, который выйдет победителем".

Что предшествовало?